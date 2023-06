One Piece: la possibile data del debutto del Gear Fifth sul piccolo schermo

One Piece è una delle serie shonen più famose di sempre e al momento l’anime sta per concludere gli eventi di Wano. Una volta all’anno si svolge il cosiddetto One Piece Day e si ripeterà il mese prossimo. Quindi per i fan sono in arrivo alcune grandi sorprese.

Una nuova campagna di promozione dell’evento incentrata su Rufy e i suoi compagni, si distingue soprattutto la nuova trasformazione del protagonista. Parliamo del Gear Fifth e i fan non sanno quando debutterà sul piccolo schermo, ma dovrebbe accadere presto dato che la Saga di Wano sta per raggiungere il momento di svolta. Stando alle parole dell’insider OP_SPOILERS2023, l’evento si terrà tra il 21 o il 22 luglio. E la data ipotetica del Gear Fifth sarebbe una settimana dopo l’evento, quindi il 30 luglio.

Il Gear Fifth di Rufy è temporaneamente essere nella serie anime, ma i fan hanno potuto assistere brevemente alla nuova forma nell’ultimo film, One Piece Film: Red. Sfortunatamente non è durato tanto, e questo dimostra quanto sarà significativo il suo debutto sul piccolo schermo. Infatti sarà momento iconico nella storia del franchise.

Inoltre l’adattamento anime prodotto dallo studio di animazione Toei Animation, ha riscosso tantissimi apprezzamenti dopo una serie di episodi caratterizzati da una qualità incredibile, mai vista prima. E sicuramente lo studio di animazione famoso anche per Dragon Ball, si impegnerà ulteriormente quando dovrà lavorare sull’adattamento della nuova trasformazione di Rufy.

Il nuovo materiale promozionale per il One Piece Day 2023 non accenna solo all’arrivo di Gear Fifth, ma si parlerà di molto altro. Nel manga e avvenuto verso la fine di luglio dell’anno scorso. E fin da quel momento tutti i fan hanno iniziato a teorizzare quando avrebbero visto Rufy risvegliare il famoso Gear Fifth. Ma comunque prima di arrivare a questo momento della Saga ci vorrà ancora un po’.

Di recente, infatti, gli spettatori dell’anime di One Piece hanno visto Kaido rivelare una nuova trasformazione, dopo aver bevuto una quantità considerevole di alcol. Nella battaglia per il futuro della nazione di Wano, ciascuno dei Pirati di Cappello di Paglia ha avuto un proprio avversario, riuscendo a mettere in mostra una tenacia e abilità incredibili. Dopo l’ultima battaglia, la saga finale inizierà anche con l’anime, che al momento sta rivelando colpì di scena sempre più scottanti.

Fonte – Comicbook