Jujutsu Kaisen 260: il manga svela il ritorno di Gojo?

Jujutsu Kaisen è uno dei manga shonen di punta della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con e i fan sono abituati a rimanere sorpresi dagli eventi degli stregoni. Nel corso degli anni, infatti, il manga ha lasciato tutti a bocca aperta con morti travolgenti e colpi di scena pazzeschi, ma sicuramente la serie non ha paura di correre rischi. Tuttavia l’aggiornamento di questa settimana farà sobbalzare tutti i fan di Jujutsu Kaisen. Dopotutto, il capitolo 260 del manga scritto e disegnato da Gege Akutami si è concluso con quello che sembra essere il scioccante ritorno di un grandissimo personaggio.

Il personaggio in questione è lo stregone più potente del mondo, Satoru Gojo e questo vuol dire che il manga non ha ancora finito con lui.

Questa settimana, il capitolo 260 di Jujutsu Kaisen si conclude con una nota inaspettata, mentre prosegue la violenta battaglia contro Sukuna. Il Re delle Maledizioni sta affrontando Yuji e Todo con qualche difficoltà. Grazie alla tecnica maledetta di quest’ultimo, Yuji è riuscito a mettere a segno alcuni colpi devastanti su Sukuna. Naturalmente, questa lotta dura finché la maledizione non tenta di lanciare nuovamente il suo dominio, ma qualcosa di incredibile lo ferma. E quel qualcosa è proprio un qualcuno, ossia Gojo!

“Poi Sukuna vide un fantasma di immensa forza che seppellì con le sue stesse mani“, rivela la didascalia finale del manga, con una misteriosa sagoma che appare attraverso il fumo sul campo di battaglia. A confermare che si tratta di Gojo sono proprio i suoi occhi inconfondibili.

L’intero fandom di Jujutsu Kaisen sta andando fuori di testa, ma ci sono alcune opzioni che spiegano il ritorno di Gojo. La prima e più ovvia spiegazione è che Gojo sia effettivamente vivo. È morto una volta per mani di Toji Fushiguro, quindi se Gojo fosse in grado di ricorrere alla sua Tecnica Maledetta Inversa, potrebbe curarsi. Dopotutto contro Sukuna la sua testa non era stata mozzata. Quindi a questo punto i fan sperano che Jujutsu Kaisen abbia trovato un modo per riportare Gojo in vita.

Se così non fosse, l’altra spiegazione principale è che Sukuna vede un vero fantasma. Le maledizioni nel mondo di Jujutsu Kaisen sono comuni e gli stregoni possono maledire se stessi nella morte. Che si tratti dell’immagine residua di un’energia maledetta o di una maledizione in piena regola, Gojo potrebbe aver trovato un modo per tornare temporaneamente sul campo di battaglia.

