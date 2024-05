Dragon Ball: Goku e Gohan si scontrano in questo video fan-made

Uno dei momenti culminanti del manga di Dragon Ball Super ha visto Goku e Gohan impegnati in un “amichevole” scontro prima che la serie shonen venisse messa in pausa a tempo indeterminato. Con il futuro del manga incerto dopo la scomparsa del creatore Akira Toriyama, animatori fan hanno colto l’opportunità per creare nuove battaglie che non sono mai avvenute nella continuità principale. Rivisitando i giorni della Saga di Majin Buu in Dragon Ball Z, un nuovo video immagina cosa sarebbe potuto succedere se padre e figlio avessero combattuto molto prima rispetto a quanto accaduto in Dragon Ball Super.

Alla fine, anche se abbiamo visto Goku e Gohan allenarsi nelle loro forme più potenti, non abbiamo ottenuto una risposta chiara su quale trasformazione fosse la più forte tra Ultra Istinto e Gohan Beast. Anche se non abbiamo avuto una risposta definitiva, il combattimento ha mostrato che Gohan ha fatto grandi progressi nel colmare il divario tra lui e suo padre, e sembra che la sua forma definitiva possa essere persino più potente dell’Ultra Istinto. Non solo Gohan ha affrontato suo padre, ma nell’ultimo capitolo del manga abbiamo visto la star di Dragon Ball Super: Super Hero sfidare sia Vegeta Ultra Ego che Broly.

Intitolata “Goku Vs. Gohan!! Oltre il Super Saiyan”, l’animazione dei fan immagina cosa sarebbe successo se i membri della famiglia Son si fossero affrontati durante il Torneo Mondiale della Saga di Buu. In quel punto della serie shonen, né Goku né Gohan avevano accesso alle loro forme Ultra Istinto e Beast, ma potevano entrambi trasformarsi in Super Saiyan 2. Anche se Goku poteva trasformarsi in Super Saiyan 3, quella trasformazione non ha la possibilità di brillare in questa animazione dei fan.

Il capitolo più recente del manga di Dragon Ball Super sembrava un buon punto di chiusura per la serie, anche se rimane un grande nodo da sciogliere. Freezer è tornato nella serie dopo un po’ di assenza durante l’arco di Granolah il Sopravvissuto, scoprendo una Stanza dello Spirito e del Tempo che gli ha permesso di ottenere una nuova trasformazione chiamata “Black Freezer”. Se il manga dovesse riprendere, Freezer sarà sicuramente un problema che i Guerrieri Z dovranno affrontare.

Fonte Comic Book