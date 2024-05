Tra le uscite Planet Manga del 23 maggio 2024 troviamo l’esordio (anche in edizione variant) della miniserie di Taizan 5. già autore di Takopi’s Orginal Sin, The Ichinose Family’s Deadly Sins.

Inoltre continuano titoli come Mi Togli il Respiro, Uncle From Another World, Kaina of the Great Snow Sea e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 23 maggio 2024.

Le uscite Planet Manga del 23 maggio 2024

The Ichinose Family’s Deadly Sins 1

7,50 €

The Ichinose Family’s Deadly Sins 1

Variant Cover

7,90 €

NIENTE È CIÒ CHE SEMBRA NELLA SCONVOLGENTE E DRAMMATICA MINISERIE DELL’AUTORE DI TAKOPI’S ORIGINAL SIN

Perdere la memoria è un guaio, ma cosa accadrebbe se a perderla fossero tutti i membri di una stessa famiglia? È quel che è capitato agli Ichinose… Preparatevi all’immersione in una storia misteriosa e disturbante!

My Home Hero 18

7,00 €

Dai tragici eventi avvenuti al villaggio della famiglia Tosu sono passati sette anni e ora Reika fa parte delle forze di polizia giapponesi, aspirando a diventare detective. Ma la famiglia di Tetsuo non trova ancora pace…

Consigliato a un pubblico maturo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 22

7,00 €

UNA GIOSTRA DI EMOZIONI

Naruse è in grado di mettere in imbarazzo Yuki in un’infinità di modi, ma questa volta ha esagerato, facendole una proposta che… la spaventa alla follia… Di cosa si tratta? Nel frattempo, Fuka sta per fare un viaggio insieme al bellissimo Suwa.

Kaijin Reijoh 11

7,50 €

LA PACE È DURATA APPENA UN BATTITO DI CIGLIA

I terroristi del Kairinto sono stati sconfitti, ma nemici ben più pericolosi ne hanno preso il posto. Le Reijoh dell’istituto Meido dovranno fronteggiare l’origine di tutti i mali e Asuma dovrà tentare di cancellare ogni Kaijin dalla faccia della Terra. Consigliato a un pubblico maturo.

Jumbo Max 7

7,50 €

DROGA, AMORE, CRIMINALITÀ: CONTINUA IL THRILLER DELL’AUTORE DI SIDOOH

Iniziata una nuova produzione di Jumbo Max, Kanoko cerca di convincere un ex collega a entrare nel giro. Intanto l’ispettore Osaragi giunge alla rivendita di auto di Suekane. Tateo però è già ripartito: per vendicarsi, infatti, deve recuperare gli ingredienti nascosti a Odawara.

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 7

15,00 €

L’ESAME PER DIVENIRE PROFESSIONISTI

Per Hikaru e molti altri giocatori provenienti da tutto il Giappone arriva finalmente il giorno del torneo. Fra tutti i partecipanti, solo i migliori tre emergeranno ottenendo l’ambitissimo titolo.

Bakuman! 7

7,50 €

COME TROVARE UN’IDEA CHE FRANTUMI I SONDAGGI DEI MANGA PIÙ POPOLARI DI JUMP?

Moritaka e Takagi si sono posti un obiettivo decisamente ambizioso, ma forse sono sulla pista giusta. Un settimo numero brillante che va dritto al cuore dei segreti che rendono un manga amato dal grande pubblico!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Asadora! 8

7,50 €

IL CASO O IL DESTINO?

1968: una famosa ex cantante e un aiuto regista abbandonano il set. Una fuga d’amore. Un ragazzo e una ragazza si incontrano in un vicolo. Cosa lega questi due eventi? L’attesissimo nuovo numero della serie di Naoki Urasawa.

Mi Togli il Respiro 3

7,00 €

UNA TOCCANTE STORIA D’AMORE E DI MUSICA

“Cosa c’è che non va?” Come un’ombra, questo pensiero si insinua nella mente di Yano, mentre nell’apparentemente tranquilla vita di coppia dei protagonisti si affaccia l’esuberante Miyoshi….

Uncle From Antoher World 4

7,00 €

UNA MISSIONE APPARENTEMENTE IMPOSSIBILE

Kaina e il principe Yaona partono per liberare Ririha, presa prigioniera da Valgia. Prima di affrontare il nemico, dovranno attraversare il mare di neve a piedi… La nuova serie di Tsutomu Nihei, l’autore di Blame! e Knights of Sidonia