Arriva con Star Comics la Hit di Manga Plus Takopi’s Original Sin

Star Comics continua a spingere sull’acceleratore per quanto riguarda le nuove uscite, portando in Italia delle chicche non da poco.

TAKOPI’S ORIGINAL SIN è stata la mini serie rivelazione di Manga Plus del 2022, che è valsa all’esordiente Taizan5 la vittoria dell’Excellence Prize ai Japan Cartoonists Association Awards.

L’annuncio del suo arrivo in Italia ha acceso fin da subito un bellissimo dibattito e finalmente, ad aprile i 2 volumi che compongo la storia sbarcheranno nel nostro Paese con una bellissima edizione.



TAKOPI’S ORIGINAL SIN, di cui è possibile leggere online un’anteprima del n. 1, sarà disponibile dal 12 aprile con i 2 volumi che compongono la miniserie. Per celebrare questa nuova e attesa uscita, i 2 albi saranno in vendita anche all’interno di un box speciale, con 2 illustration card e 1 portachiavi in allegato.

TAKOPI’S ORIGINAL SIN – BOX

Taizan 5

12,8×18, B, b/n, pp. 216+200, con sovraccoperta, € 16,90

Data di uscita: 12/04/2023 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822640055

TAKOPI’S ORIGINAL SIN n. 1

Taizan 5

12,8×18, B, b/n, pp. 216, con sovraccoperta, € 6,50

Data di uscita: 12/04/2023 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822639899

“Io sono un abitante del pianeta Happi… e viaggio per diffondere la felicità nell’Universo!”.

Il racconto mette al centro il piccolo Takopi, un buffo alieno che somiglia a un piccolo polpo. Quest’ultimo è pronto a portare tanta gioia a tutti gli abitanti del nostro Pianeta, anche se solo dopo essere sbarcato sulla Terra il tenero alieno si rende conto che la sua missione non è così semplice come credeva.

Quello che cambierà le carte in tavola sarà l’altra protagonista, Shizuka, una bambina infelice e all’apparenza incapace di sorridere.

Non conoscendo il pianeta Terra, e tantomeno gli umani, Takopi non comprende che la vita della ragazzina è in realtà molto più complicata di quanto lui pensi e tenta in ogni modo, con i suoi speciali happy gadget, di portare a termine la missione di farla sorridere.

Ma il cammino dell’ingenuo Takopi è irto di insidie e il piccolo alieno avrà molto da imparare sulle persone e sulla bambina che ha tanto a cuore, se vorrà aiutarla…

