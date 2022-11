One Piece e Detective Conan arrivano con Star Comics in un nuovo Bundle

One Piece 104 e Detective Conan 102 faranno parte di un’iniziativa speciale targata Star Comics, che ancora una volta porta al suo pubblico delle trovate molto molto interessanti.

Dopo la Celebration Edition per One Piece, e l’edizione Silver e Gold, al momento tra i pezzi più interessanti e costosi per quanto riguarda il franchise creato da Oda, la casa editrice che da anni serializza il manga in Italia ha deciso di portare una versione speciale di questo numero 104, con una copertina molto interessante.

One Piece però questa volta non sarà solo, dato che vicino a questo nuovo Bundle ci sarà anche Detective Conan 102, anch’esso un volume importante per quanto riguarda il detective più importante del Giappone.

Come accennato Star Comcis ha annunciato questa bellissimo Bundle, contenete non solo i due volumi del manga ma anche uno speciale booklet con l’esclusiva doppia-intervista dei due autori Eiichiro Oda e Gosho Aoyama, originariamente pubblicata in Giappone. Discussa anche sul nostro sito.

Sicuramente l’intervista in questione di certo non è stata resta pubblica per intero, e ovviamente per via della traduzione si perde sempre qualcosa e per questo con questa edizione possiamo spulciare tutto alla perfezione. Quindi per chiunque desideri collezionare questi due manga storici, avete anche dei “surplus” in merito.

Non sappiamo ancora se questo Bundle sarà limitato o meno, visto che la Celebration Edition di One Piece è stata comunque prodotta in molti pezzi, così come la variant della nuova edizione dei Saint Seiya, con la copertina disegnata da Zerocalcare.

Tramite la pagina Facebook di Star Comics abbiamo anche l’occasione di ammirare le copertine dei due volumi, che al momento non hanno ancora un volto ufficiale per quanto riguarda il bundle. Dalla copertina di One Piece potete tranquillamente ammirare e anche capire cosa contiene, visto che in copertina abbiamo il Gear Fifth.

Detective Conan è ormai diventato un punto di riferimento in Giappone, diventando ormai un simbolo conosciuto in tutto il mondo. Così come Luffy anche Conan è un’icona non solo nel suo Paese natale ma in tutto il Globo.

