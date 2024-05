L’estate è arrivata e, con essa, anche i premi Will Eisner sono alle porte. A luglio si terrà l’evento del 2024 che onorerà alcuni dei più grandi fumetti del settore. Naturalmente, anche altri mezzi grafici come i manga saranno celebrati e finalmente sono stati rivelati i candidati per il premio dedicato a questi ultimi.

A quanto pare, l’edizione 2024 dei Will Eisner Comic Industry Awards ha inserito un gran numero di manga tra i possibili vincitori. La presenza di questo medium è cresciuta costantemente nel corso degli anni, e il 2024 continua su questa scia. Se desideri una panoramica delle nomination per i titoli manga e webtoon, puoi trovarla qui sotto:

Nomination:

My Hero Academia

Trigun, Trigun Maximum Deluxe Editions

Kagurabachi Volume 2

My Girlfriend’s Child

The Yakuza’s Bias

Midnight Children e The Shadow Over Innsmouth

Toilet-bound Hanako-kun

Se non conosci i Will Eisner Awards, l’evento annuale si svolge in concomitanza con il San Diego Comic-Con e mette in risalto il meglio del meglio nell’arte dei fumetti. “Intitolati al celebre creatore di fumetti Will Eisner, i premi festeggiano il loro 36º anno, portando attenzione e mettendo in evidenza le migliori pubblicazioni e i migliori creatori nel campo dei fumetti e delle graphic novel”, descrive l’organizzazione. “Anche quest’anno, i candidati in 32 categorie riflettono la vasta gamma di materiali pubblicati negli Stati Uniti nel campo dei fumetti e delle graphic novel, rappresentando più di 150 titoli stampati e online provenienti da oltre 60 editori, prodotti da creatori di tutto il mondo.”

Fonte Comic Book