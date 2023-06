Quali sono gli anime che i fan vogliono guardare con i sottotitoli? Questa domanda è seguita da un dibattito infinito tra i fan degli anime che si riassume in una sola domanda: sottotitolato o doppiato? Da quando gli anime su sono affermati al di là del Giappone, alcuni preferiscono guardarli nella lingua originale giapponese, quindi sottotitolati nella propria lingua madre. Altri invece preferiscono il doppiaggio nella propria lingua madre. Con il presente articolo infatti vogliamo analizzare un nuovo aggiornamento che evidenzia chi preferisce guardare gli anime con i sottotitoli e chi doppiati.

I dati arrivano direttamente tramite un sondaggio campione con 1.000 partecipanti di tutte le età. Gli esperti hanno chiesto quali anime fossero più interessanti e belli da guardare con i sottotitoli. E al primo posto si è affermato L’Attacco dei Giganti. Ma per essere precisi, secondo il sondaggio, la prima posizione della serie anime di Isayama è quasi contesa con Dragon Ball Z. Infatti hanno pareggiato con il 34% dei voti. Subito dopo, al terzo posto, sbuca Naruto con il 33% dei voti e successivamente Death Note e Demon Slayer chiudono rispettivamente la top 5.

LEGGI ANCHE:



Dragon Ball anticipa il debutto di un nuovo Super Saiyan Blue

Le restanti 5 posizioni sono rispettivamente occupate da La Città Incantata, seguita da Dragon Ball, con il 29% dei voti. All’ottava posizione si piazza My Hero Academia. A chiudere questa classifica ci pensano One-Punch Man e Cowboy Bebop.

Di seguito riportiamo una lista riepilogativa:

L’Attacco dei Giganti Dragon Ball Z Naruto Death Note Demon Slayer La Città Incantata Dragon Ball My Hero Academia One-Punch Man Cowboy Bebop

Inoltre il 58% dei fan ha poi affermato di preferire guardare gli anime sottotitolati e non doppiati, in quanto altrimenti le parole e frasi si perderebbero nella versione doppiata. Ad altri non piace l’assenza di sincronizzazione tra i labiale quando l’episodio è doppiato. E poi, come si può aspettare, circa il 22% dei fan ha affermato che gli anime sottotitolati li hanno aiutati a imparare il giapponese.

Ma ci sono anche molti spettatori che preferiscono gli anime doppiati e ne riportiamo alcune motivazioni. Per diversi fan risulta più facile e più comodo in quanto l’anime doppiato consente loro di fare anche altre faccende e di essere quindi multitasking. Fondamentalmente si può concludere dicendo che la scelta tra anime sottotitolato o doppiato si basa sulla preferenza soggettiva di tutti.

Fonte – Comicbook