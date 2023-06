One Piece: l’anime cambia rotta in casa Toei Animation

In casa One Piece, precisamente nel settore animato di Toei è entrato un nuovo professionista del settore animato americano, così da donare linfa vitale a uno degli eventi più attesi di sempre: la trasposizione anime del Gear Fifth, la nuova trasformazione di Luffy.

Quest’ultima è ispirata proprio ai prodotti di Warner Bros. e per questo lo studio di animazione ha chiesto delle forze fresche per portare a termine la missione. Ma oggi spostiamo l’attenzione su Henry Thurlow, un animatore americano che nel corso degli anni ha già lavorato a One Piece, così come leggiamo su Comic Book.

Uno degli ultimi aggiornamenti pubblicati su Twitter hanno visto la conferma riguardante la direzione da parte di Henry dell’episodio 1066, forse uno dei più importanti del momento. La questione è stata come sempre affrontata con i suoi follower su Twitter:

“Io, Henry Thurlow sono il regista dell’episodio 1066 di One Piece che andrà in onda questo mese. Per quanto ne so (e per quanto ne sapeva lo staff di produzione quando l’ho chiesto) non c’è mai stato un regista presente nella serie, che non fosse giapponese, o forse per qualsiasi serie televisiva della Toei Animation in generale…mai!”

Questo ha ovviamente ha acceso i fan della serie, visto che scelte del genere sono sempre interessanti da seguire, vista anche la storia dell’anime di One Piece con dietro sempre e solo registi giapponesi.

A quanto pare sembra che in generale la Toei non abbia mai avuto un regista americano, o meglio “non nipponico” quindi questo è veramente un ottimo traguardo.

One Piece: in Toei arriva il primo regista anime non giapponese

L’episodio che andrà a dirigere Thurlow sarà come già accennato il 1066 e al momento è previsto per il 25 giugno, quindi manca veramente poco all’esordio dell’animatore americano, al momento al centro del suo sogno.

Fonte Comic Book – Twitter