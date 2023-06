Demon Slayer: il manga era un flop prima del debutto dell’anime?

Demon Slayer è una delle serie shonen più famose e, chiaramente, la mangaka Koyoharu Gotouge non aveva idea del successo che avrebbe riscosso nel corso degli anni. Nonostante il manga si sia concluso, al momento è in corso la terza stagione animata, sviluppata da Ufotable. Il successo di questa serie shonen non si discute, eppure con il presente articolo vogliamo riportare che in passato Demon Slayer non registrava numeri importanti prima del debutto dell’adattamento anime.

La competizione trai manga shonen è sicuramente spietata. Chi scrive e disegna queste storie deve distinguersi già dal debutto per proseguire nel tempo. E quando Demon Slayer debuttato, i primi due capitoli hanno avuto un ottima accoglienza.

Non a caso il manga di Gotouge aveva ricevuto una cover page dopo appena 7 capitoli. Questo stava a significare che Shueisha era fortemente convinto delle sue potenzialità di Demon Slayer.

A sostegno del successo pre-anime di Demon Slayer, possiamo riportare che l’anime ha debuttato nel 2019 subito dopo l’uscita del 15° volume del manga. Secondo i dati di vendita di Oricon dei primi volumi del manga, per i primi quattro volumi le vendite di Demon Slayer hanno registrato un andamento lento nella prima settimana di ogni uscita. Poi però ma la situazione ha iniziato a cambiare dal volume cinque.

Con il lancio del sesto volume poi, le vendite della prima settimana erano alte. E almeno 100.000 copie erano state vendute dalla pubblicazione del volume 8.

Il volume 15 di Demon Slayer è l’ultimo pubblicato prima del debutto della serie animata. Questo ha venduto quasi 200.000 copie in quattro settimane. I numeri però hanno completamente cambiato trend, con la pubblicazione del volume 16, le cui vendite hanno goduto dell’impatto dell’anime. Quindi l’adattamento di Ufotable ha fatto registrare un enorme aumento delle vendite del manga. Basti pensare che il volume 16 aveva venduto 225.000 copie nella prima settimana.

Non si può negare che le vendite del manga siano aumentate grazie all’anime, portando la serie shonen a siglare record importanti. Ma non si può nemmeno non ammettere che il manga stesse vendendo bene anche prima del debutto dell’anime. Le vendite dei volumi infatti erano in costante aumento e Shueisha aveva puntato su Demon Slayer ben prima dell’arrivo dell’anime.

Fonte – Comicbook