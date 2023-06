Demon Slayer: l’anime spiega il funzionamento del potere di Genya

La terza stagione di Demon Slayer si è concentrata su diversi nuovo personaggi, sia per quanto riguarda gli alleati che i nemici diTanjiro. Infatti ne Il Villaggio dei Forgiatori di Katana, Ufotable ha introdotto i Pilastri dell’Amore e della Nebbia, Genya e tre Lune Crescenti. Con il presente articolo vogliamo parlare proprio di Genya Shinazugawa, tornato in azione nel nuovo episodio di Demon Slayer.

Questo ha infatti rivelato il funzionamento della forma demoniaca di Genya. Il ritorno di questo personaggio rappresenta uno dei migliori momenti salienti della stagione 3 di Demon Slayer fino ad ora. Tra i personaggi preferiti da parte dei fan, ha finalmente mostrato loro cosa lo rende un tipo di combattente diverso da Tanjiro e gli altri.

Demon Slayer aveva precedentemente rivelato che Genya aveva accesso a una trasformazione demoniaca. Ma a differenza di Nezuko, non si trasforma completamente in un demone ed è pienamente in grado di mantenere il controllo su se stesso. E la curiosità sul funzionamento delle sue abilità erano tante. Nell’episodio più recente, Genya si riprende dopo aver subito ingenti danni nel corso del combattimento contro Hantengu. E sempre in questa fase dell’anime il fratello minore del Pilastro del Vento spiega il suo potere demoniaco. Fondamentalmente ha bisogno di mangiare i demoni per ottenere la loro forza.

Il decimo episodio di Demon Slayer vede Tanjiro, Genya e Nezuko lottare per individuare la forma principale di Hantengu, con Mitsuri che tiene occupato Zohakuten. Ad un certo punto del combattimento, i tre personaggi principali sono intrappolati nelle radici filiformi che circondano Hantengu. Cercando di liberarsi, Genya ha l’idea di mordere e masticare letteralmente il demone. E così rivela che i suoi tratti demoniaci gli permettono di recuperare rapidamente e guadagnare più forza muscolare. Ma per farlo ha bisogno di mangiare la carne di un demone.

Questo è sufficiente per liberarli tutti dalla trappola di Hantengu, ed è presto chiaro che la forza di Genya è notevolmente aumentata. Infatti riesce ad afferrare un albero e a lanciarlo contro un Hantengu in fuga. Ora che i fan hanno ottenuto una spiegazione su come funziona il potere di Genya, non resta che scoprire la durata di questo potere e come l’abbia ottenuto.

