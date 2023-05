Demon Slayer 3 mostra l’attacco di Mitsuri, Pilastro dell’Amore

Demon Slayer ha mostrato con le sue solite animazioni degne di nota il “Respiro” del Pilastro dell’Amore, Mitsuri, in un connubio incredibile di stile e tecnica.

Se avete visto la serie o seguito i nostri articoli, sapete benissimo che durante le ultime puntate il Villaggio dove presenzia Tanjiro è stato preso di mira dai demoni di Muzan, la minaccia più grande a cui i nostri protagonisti devono tener testa.

Hantengu ha subito la furia del protagonista mentre altri sono entrati in scena per sconfiggere il resto dei nemici. Tra questi è entrata in scena anche Mitsuri con il suo bellissimo e devastante attacco, così come possiamo vedere in calce grazie a un post Twitter pescato da Comic Book.

Love Breathing è il colpo in questione ed è considerato uno degli attacchi più rari e complessi di tutto il copro degli Ammazzademoni.

La tecnica deriva dallo stile Flame Breathing (Respiro della fiamma), imparato dalla famiglia di Kyojuro Rengoku. È stata sviluppata da Mitsuri Kanroji dopo aver voluto cambiare lo stile di Respirazione della Fiamma appreso da Kyojuro Rengoku.

L’attacco è unico perché è stato concepito e perfezionato sul corpo della stessa Mitsuri, dove quest’ultima ha sfruttato tutte le sue capacità per metterle in atto.

Infatti la stessa Mitsuri abbatte il Demone Pesce Gigante usando la prima forma di Respirazione d’Amore, “Brividi del Primo Amore”. La tecnica descrive l’Ammazzademoni che si lancia in avanti con una serie di fendenti prolungati che si snodano intorno e attraverso il bersaglio”.

LOVE BREATHING IS FINALLY ANIMATED pic.twitter.com/aH4LdWi5md — amber ♡ (@tanijrou) May 7, 2023

Il video di pochi secondi mette in scena tutta l’eleganza e l’efficacia di questo attacco, intento all’eliminazione di una delle minacce presenti all’interno del Villaggio. Per i più attenti all’interno della clip è presente anche il motivo per cui il pubblico ha criticato la CGI di Ufotable, ma con scarsi risultati.

La terza stagione di Demon Slayer è disponibile su Crunchyroll in simulcast. Voi la state seguendo?

