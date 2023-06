Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 4 – RECENSIONE

Nicola Gargiulo 2023-06-13T08:00:18+02:00 Autori: Khara, Sadamoto Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 14,90 Brossurato – B/N – colori Data di pubblicazione: 02/03/2022

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 4 continua ovviamente le grandi e tormentate avventure del nostro Shinji che è sempre alle prese con un dilemma esistenziale. Prima di cominciare vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione del primo volume.

Dopo che la cruenta e drammatica battaglia che ha visto combattere ardentemente il Fourth Children ha lasciato una profonda ferita nell’animo di Shinji, qualcosa dentro di lui si è mosso, forse anche distrutto in quel momento, lasciando all’interno del ragazzo una ferita non indifferente.

Questo qualcosa dentro di lui che si è spezzato e lo ha condotto a rigettare il suo ruolo di pilota, perdendo ancora una volta la fiducia del padre e quella di tutti gli altri. Ora che i segreti custoditi dalla Nerv iniziano a trapelare e i ricordi del passato si fanno più nitidi, Shinji avrà davvero chiuso con gli Eva?

Ovviamente no come già sappiamo ma allo stesso tempo è anche giusto tornare a parlare di questo capolavoro, di questa parte del manga, che come accennato inizia a scavare nell’anima e nel cuore dei personaggi, ormai interamente distrutti dagli eventi appena descritti in alto.

La lotta psicologica, oltre quella fisica

Chi ha visto l’anime e i vari film di Evangelion sa benissimo che spesso e volentieri la lotta fisica presente nella storia è una metafora di quella interiore, date le varie speculazioni e pensieri all’interno della mente del protagonista.

La solitudine e la depressioni sono i temi principali trattati nella storia e anche se è difficile da credere la controparte “mecha” thriller, action e via discorrendo passa in secondo piano specie con il trascorrere dei capitoli, e in questo caso dei volumi.

L’edizione deluxe pubblicata da Planet Manga rende poi giustizia a delle tavole meravigliose, che non sono mai invecchiate con il trascorrere del tempo e forse, mai invecchieranno.

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 4 – RECENSIONE

I volti affranti, distrutti, e i combattimenti tra gli Angeli rendono la parte artistica di questa grande storia uno dei suoi punti di forza, insieme alla potenza delle vicende e dei dialoghi.

In sostanza in questo quarto volume leggiamo e ammiriamo questo: la lotta di Shinji con il suo “io” e la difficoltà nell’approcciarsi al prossimo, insieme alla “sempreverde” apatia del padre conducendo solamente a un solo obiettivo che di certo non ha a che fare con suo figlio.

Non volendo aggiungere altri spoiler ovviamente vi invitiamo a continuare la storia nel caso avesse acquistato il primo volume, così da approfondire una storia che ancora oggi ha tanto da raccontare. Sicuramente l’opera cartacea è un valore aggiunto alla cultura e al gusto di chi ha apprezzato l’anime, ad oggi un cult intramontabile.