Evangelion: i fan trovano ironiche somiglianza col film di Super Mario Bros.

Evangelion, così come Akira è entrato di prepotenza all’interno dell’immaginario collettivo di ogni genere di medium, che sia occidentale oppure orientale, così come la maggior parte degli anime.

Nel più recente Creed III abbiamo avuto modo di vedere numerose citazioni al medium nipponico, confermando l’influenza spropositata a tal proposito. Ma vi aspettereste mai delle citazioni del genere all’interno del nuovo film dedicato a Super Mario Bros.?

A quanto pare sì visto che alcuni fan hanno fatto una piccola raccolta di scenette del lungometraggio animato di casa Nintendo confrontandole con quelle presenti all’interno dell’anime cult diretto da Anno, uno dei registi giapponesi più influenti e importanti degli ultimi 30 anni.

Anche se ovviamente non si parla di plagio e via discorrendo, ironicamente vogliamo condividere con voi questi momenti di Mario e Luigi contro Bowser nelle sequenze finali, che sembrano fortemente ispirate a uno dei combattimenti chiave svolto da Shinji all’interno dell’anime Neon Genesis Evangelion, come leggiamo su CB.

Impressionante di come la battaglia contro Bowser si possa ispirare (anche in maniera non voluta) alla lotta vista nell’anime di Evangelion, confermando ancora una volta la sua influenza.

Avendo avuto molto seguito come franchise, la storia diretta da Anno è entrata di prepotenza nell’immaginario di qualsiasi creativo, quindi l’influenza può essere presente anche in maniera indiretta.

Guardando il video su Twitter in maniera ironica possiamo confermare il crossover tra Mario, Luigi e gli Eva, fortemente citati nel film campione d’incassi.

The Super Mario Bros. ha infatti incassato e superato il miliardo di dollari al botteghino in tutto il mondo, e nonostante questo Nintendo e Illumination non hanno ancora confermato un sequel e/o uno spin-off per il franchise.

Gli unici due film d’animazione che sono ancora superiori all’ultimo film di Nintendo sono i due film di Frozen. Inutile dire che è difficile negare che il primo film d’animazione di Mario sia diventato un grande successo e che presto potrebbe battere il lavoro della Disney.

