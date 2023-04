Neon Genesis Evangelion: Hideaki Anno annuncia la sua prima pausa dopo 30 anni

Neon Genesis Evangelion è una delle serie anime più acclamate e affluenti di tutti i tempi sceneggiata e diretta da Hideaki Anno. Recentemente abbiamo riportato un aggiornamento sulla salute mentale del regista. Con il presente articolo, invece, riportiamo che per la prima volta dopo 30 anni Anno si prenderà una pausa dal lavoro.

Il regista ha trascorso anni della sua vita lavorando su Neon Genesis Evangelion prima di dare vita al proprio studio di anime. Dopo una lunga serie di film e di reboot anime, il regista giapponese per la prima volta in 30 anni è pronto per prendersi il meritato riposo.

Il tanto amato regista confessa che non era stato deciso nulla sul suo prossimo lavoro. “Per la prima volta in oltre 30 anni, il mio futuro è una tabula rasa. Ho lavorato così tanto che voglio prendermi una pausa“, annuncia lo stesso Anno.

Questo annuncio non deve essere considerato come un probabile ritiro del regista. Anno sarà sicuramente libero da adesso in poi, ma è pronto ad affrontare altri progetti. Ad esempio Anno ha lasciato la porta aperta quando gli hanno chiesto un potenziale sequel di Shin Kamen Rider. Tuttavia, aldilà di questo, al momento non c’è alcun progetto solido per un sequel.

“Realisticamente parlando, sono ripulito in questo momento, ma ho ancora le mie idee. Questo è quello che il regista risponde a coloro che dicono di voler un sequel.

Hideaki Anno si distingue per il suo stile visivo che si caratterizza per vividezza e realismo. Nel 2006 lascia la Gainax per fondare lo Studio Khara. Poco dopo annuncia la produzione della tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion, basata sulla serie TV del 1995

Chiaramente, Shin Kamen Rider chiaramente è il suo ultimo progetto, e il regista non ha avuto altro che successo con il suo Shin Universe. Anni fa, Shin Godzilla ha ottenuto grandi elogi dai fan di tutto il mondo e Anno ha portato la sua visione distinta a Shin Ultraman più recentemente.

Riguardo Kamen Rider, il film ha debuttato in Giappone il mese scorso e i fan sparsi in tutto il mondo stanno ancora aspettando un aggiornamento sulla data di uscita internazionale.

