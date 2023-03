Neon Genesis Evangelion: Hideaki Anno parla della sua salute mentale

Hideaki Anno è sicuramente uno dei migliori mangaka di sempre e famoso soprattutto per aver scritto e disegnato Neon Genesis Evangelion. Il regista ha anche lavorato ad altri progetti di spessore come l’universo di Shin, dove ha lavorato sui classici personaggi kaiju con una visione più realistica. Infatti Godzilla e Ultraman stanno già subendo dei restyling e Kamen Rider che arriverà entro la fine dell’anno. Ora, in una nuova intervista, Anno spiega ulteriormente i suoi trascorsi problemi di salute mentale e come la fine di Evangelion gli abbia causato seri problemi.

Shin Godzilla, Shin Ultraman e l’imminente Shin Kamen Rider sono un sogno diventato realtà per Hideaki Anno. Il regista ama chiaramente i personaggi generati per combattere contro mostri giganti. Al momento non è chiaro quale sarà il futuro dell’universo di Shin. In una serie di articoli di merchandising rilasciati negli ultimi anni, lo “Shin Universe” ha unito questi tre titani e ha rivelato anche Eva Unit-01.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di parlare di alcune dichiarazioni rilasciate da Anno in persona dopo la fine della serie di Neon Genesis Evangelion. Ha parlato della sua salute mentale dicendo che era quasi mentalmente distrutto dopo la fine della serie Evangelion. “Una volta ho consultato uno psichiatra, aspettandomi qualcosa come la terapia della parola. Avevo molte informazioni superficiali sul gergo psicologico, quindi mi aspettavo una conversazione interessante“, dice il regista.

Anno ha poi spiegato che il suo incontro con lo psichiatra non è andato come aveva programmato. Infatti il regista cercava questo piuttosto che arrivare ai medicinali. Ma per curarsi e stare bene il suo psichiatra ha proprio prescritto solo delle medicine. “Sono rimasto scioccato e sono tornato a casa. È stato così noioso . Speravo di avere una buona conversazione”, confessa Anno.

Evangelion ha ricevuto un finale più approfondito con una pellicola d’animazione del 1997, The End of Evangelion. Questo ha poi generando un quartetto di film uscito di recente nei cinema. Al momento, Anno non ha confermato i suoi progetti futuri, ma indipendentemente dal suo prossimo progetto, Hideaki Anno è una leggenda nel mondo degli anime.

