Gamera: Rebirth: Netflix svela i primi dettagli sulla serie con il primo trailer

Gamera, il classico Kaiju, è pronto per fare il suo già annunciato ritorno con un nuovo imponente progetto firmato Netflix. Oggi abbiamo il piacere di riportare che la piattaforma streaming più famosa al mondo ha condiviso i dettagli su Gamera Rebirth grazie al primo trailer accompagnato da un poster.

Annunciato per la prima volta in lavorazione lo scorso autunno, non si sapeva se sarebbe stato un film, uno speciale o una potenziale serie anime. Ma in base all’ultimo aggiornamento di Kadokawa e Netflix, possiamo riportare che si tratta di una serie di sei episodi che vedrà Gamera combattere contro altri mostri giganti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider NetflixAnime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Behold the first teaser trailer for GAMERA -Rebirth-, a brand-new 6-episode anime series featuring the iconic kaiju! pic.twitter.com/UekiACq8gu — Netflix Anime (@NetflixAnime) January 30, 2023

Netflix ha annunciato che Gamera: Rebirth sarà una serie speciale di sei episodi che vedrà il protagonista Kaiju affrontarne altri cinque. Il primo dei quali, confermato essere Gyaos, è visibile nel trailer pubblicato da Netflix. Tuttavia non ci è ancora dato sapere quale sarà una finestra di rilascio o una data di uscita della nuova serie.

L’ultimo aggiornamento conferma che ci saranno cinque diversi Kaiju che affronteranno il famoso mostro. In origine questo era stato concepito da Daiei Film come potenziale contendente di Godzilla nel 1965. Gamera the Giant Monster però, nonostante la fama di Godzilla è riuscito a catturare il cuore di molti fan di questo genere di film o di serie e a mantenerli dopo tutti questi anni.

Non a caso Gamera è l’unico Kaiju che si è avvicinato abbastanza a Godzilla in termini di popolarità e di apprezzamento da parte del pubblico.

Sicuramente Gamera è diventato il principale competitor di Godzilla. Per quanto riguarda lo staff di questo nuovo progetto Netflix, è ancora presto per poter rivelare qualche informazione. Dunque è ancora ignota la figura che supervisionerà la nuova serie.

Gamera però, ha ottenuto in particolare il supporto del regista Shusuke Kaneko, che ha diretto tre dei progetti Gamera di maggior successo con una trilogia revival negli anni ’90.

Nonostante i suoi trascorsi con Gamera, non è sicuro che Kaneko sarà direttamente coinvolto con il progetto Netflix.

Fonte – Comicbook