Versus: svelate alcune novità sul nuovo manga di ONE

Il mangaka della serie One-Punch Man e Mob Psycho 100, ONE ha lanciato una nuova serie manga intitolata Versus. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che tutti i fan possono dare un’occhiata alla prima cover di Versus. I vari webcomic di ONE sono diventati tra i dei più grandi franchise fino ad oggi. E sicuramente il più grande esempio fra tutti è One-Punch Man. Quest’ultimo è arrivato al successo in brevissimo tempo, arrivando ancora più in alto quando Murata ha proposto a One una collaborazione in cui avrebbe ridisegnato le tavole già pronte.

Quindi questa collaborazione, come anche gli adattamenti animati, hanno permesso ai lavori di ONE di ottenere più visibilità. Ora c’è la possibilità che tutto questo continui con il suo ultimo lavoro, Versus.

Dunque Versus è un nuovo manga scritto da ONE, autore di One-Punch Man e Mob Psycho 100 ONE, e illustrato de Kyotaro Azuma, Versus catapulta i fan in un mondo con 47 eroi in movimento per combattere contro 47 diversi Re demoni. Il nuovo manga di ONE promette ogni sorta di conseguenze impreviste e grandi combattimenti.

L’aggiornamento della cover del primo volume del manga arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del manga, versus_info. Di seguito ne riportiamo il contentuto:

Lanciato sulle pagine della rivista Shonen Sirius di Kodansha lo scorso autunno, Versus è il nuovo e nuovo progetto manga di ONE dall’uscita di Mob Psycho 100 nel 2012. Ciò significa che il mangaka è finalmente tornato al lavoro un decennio dopo aver pubblicato il suo ultimo lavoro.

Il primo volume di Versus arriverà presto sugli scaffali in Giappone e i fan sparsi in tutto il mondo sono curiosi di scoprire quando farà il suo debutto anche aldilà del paese del sol levante.

Tuttavia al momento non ci sono ancora piani di licenza internazionali annunciati per il manga Versus. Probabilmente sarà un grande successo e sarà apprezzato da tutti i lettori che avranno modo di leggerlo. Caratterizzato da un mondo dominato dai demoni, 47 dei più grandi eroi dell’umanità vengono spediti con l’intento di eliminare 47 re demoni prima di affrontare quello che li governa tutti.

