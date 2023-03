Come ben sappiamo Dragon Ball Super sta per aprire la saga dedicata agli eventi del film Super Hero, successivamente alla breve saga slice of life con al centro Goten e Trunks. Entrando nel dettaglio i prossimi capitoli potrebbe risolvere/rispondere a molti quesiti legati al film, al momento rimasti in un limbo non indifferente.

Per forza di cose avendo il manga uno spazio più ampio su qui puntare approfondirà tutti gli eventi visti all’interno del film, donando quindi anche più risposte verso domande scaturite dal pubblico. La saga tratta dal film è volta in primis a rendere canoniche le nuove forme di Piccolo e Gohan, oltre che donare una nuova “lore” alla timeline.

Quindi in questo senso avremo più personaggi resi canonici da questa storia, come Gamma 1 e 2, Dr. Hedo e anche Cell Max, la nuova forma del noto villain di Dragon Ball rimasto impresso nella mente di tutti gli appassionati. Così come fatto con Broly è arrivato anche il momento del nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero nell’essere canonico.

Questa notizia era già stata ufficializzata qualche mese fa, ma il pubblico si è sempre chiesto il come la produzione poteva rendere e far presenziare nella stessa timeline sia anime che manga, facendo coincidere addirittura anche gli stessi villain e le nuove forme di Gohan e Piccolo appunto.

Dragon Ball Super: il manga rispoderà a tutti i quesiti in sospeso?

Da come vediamo anche dai primi spoiler in questo saga sarà al centro anche Pan, la figlia di Gohan, anch’essa detentrice di un potenziale ancora inespresso che Piccolo sicuramente cercherà di tirare fuori, così come riporta anche Comic Book.

Così come fatto con Gohan anche sua figlia avrà un mentore importante, capace di tirare fuori la vera forza di questa piccola dal sangue Saiyan. Le nuove scelte del franchise di unire film e manga sono sicuramente interessanti, ma rischieranno di incasinare tutto con il tempo?

Purtroppo solo quest’ultimi ci porterà una ragione valide per queste scelte della direzione, sperando in una saga non troppo simile agli eventi visti nel film. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra.

