Dragon Ball Super 91 ha mostrato le prime anticipazioni ufficiali, dando qualche assaggio della prossima saga che dovrebbe adattare gli eventi visti nel film Dragon Ball Super: Super Hero.

Come ben sappiamo all’interno del lungometraggio ci sono le nuove forme di Piccolo e Gohan e anche per questo che la timeline tra anime e manga va a ricongiungersi grazie ad una piccola saga prequel con al centro Goten e Trunks, dove tramite alcune vicende “slice of life” hanno mostrato al pubblico alcuni eventi della loro travagliata adolescenza.

In questi capitoli abbiamo avuto l’opportunità di vedere il come Dr. Hedo abbia messo in atto il suo piano di conquistato finendo prima in prigione, senza lasciare alcun dettaglio sui suoi progetti tratti dai combattimenti con i due Saiyan. Cell Max è alle porte, mentre Gamma 1 e 2 sono pronti ad entrare in azione.

Le prime anticipazione di questa nuova saga mettono al centro Piccolo e Pan alle prese con degli ardui allenamenti, volti a rispolverare quanto fatto dal namecciano con il figlio di Goku, al momento il personaggio potenzialmente più forte di tutta la storia, vista anche la sua nuova forma Beast.

Dragon Ball Super 91: Piccolo guiderà anche Pan nel suo cammino di guerriera?

Le vicende mostrano come anticipato tutta la severità e la bravura di Piccolo nell’essere un maestro, capace di estrapolare dalle persone capaci tutto il loro potenziale, così come fatto con Gohan nella Saga dei Saiyan, una delle più belle di sempre. Sarà replicato anche con sua figlia Pan? Il tutto arriva direttamente da Comic Book.

Le vignette del prossimo capitolo direbbero di sì, ma ovviamente attendiamo il capitolo completo per poter dire con certezza il tutto. Fatto sta che per forza di cosa sarà così, specie se analizziamo nel dettaglio il ruolo del namecciano, al momento “incastrato” in quello di spirito guida, sensei, maestro.

Il prossimo capitolo di Dragon Ball Super sarà disponibile a breve sulla nota piattaforma MangaPlus, dove sarà possibile leggere tutta la storia precedente compresi i capitoli recenti come questo discusso in questo articolo. Cosa ne pensate di questa piega presa dal manga?

Fonte Comic Book – Twitter @DbsHype