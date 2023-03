Dragon Ball: Goku è nella top 10 dei personaggi più ricercati su Google del 2022

Tutti gli appassionati di manga e anime conoscono Dragon Ball e le avventure di Son Goku, ma quanto può essere famoso il guerriero Saiyan in tutto il mondo tra gli utenti che navigano il web?

Potrebbe seguire una risposta scontata ma non è proprio così. Al giorno d’oggi è molto facile che mai entrare in contatto con il proprio franchise preferito. La continua espansione dei social media e dei servizi tecnologici sta collegando il mondo in modi prima inimmaginabili.

Motori di ricerca come Google hanno reso incredibilmente semplice la ricerca di dati sul Web.

E oggi abbiamo il piacere di riportare un report globale che analizza tutte le ricerche di Google effettuate nel 2022. Tra queste non manca Goku!

Di recente, il team di Glimpse ha analizzato le parole chiave maggiormente cercate su Google.

Dopo aver isolato più di 25 miliardi di parole chiave, il team ha utilizzato strumenti per restringere il volume alle 20.000 ricerche più effettuate. Da lì, un elenco ha mostrato che tra i risultati più ricercati erano presenti i nomi di due Saiyan.

Si scopre che Goku è arrivato al sesto posto a livello globale, sotto Harry Styles che si è classificato quinto insieme ad Andrew Tate, Trump, Pelé e Messi.

Goku però è riuscito a battere personaggi famosi come Taylor Swift, The Rock e Bad Bunny.

Più in basso nella lista si trova un altro personaggio di Dragon Ball. Si tratta di Vegeta, arrivato al 56° posto dietro a Johnny Depp e Snoop Dogg. È riuscito a battere però Elton John, Cardi B e Lebron James.

Chiaramente Goku e Vegeta non sono gli unici a essere presenti in questa lista. Infatti rimanendo in tema anime, un altro personaggio non poteva mancare. Parliamo di Rufy, che è arrivato al 16° posto davanti a Tom Cruise, Eminem e persino alla Regina Elisabetta.

Come si può constatare, gli anime sono riusciti a imporsi molto anche a livello sociale. Secondo Glimpse, solo il 5% delle prime 150 ricerche erano personaggi di fantasia. Un terzo dei risultati erano musicisti mentre la maggior parte degli altri erano politici e attori. Gli atleti costituivano il 7% della lista. La percentuale più piccola di tutte era costituita da imprenditori.

Fonte – Comicbook