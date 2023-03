Dragon Ball, così come descritto in un nostro articolo, ha instaurato sul sito ufficiale un Torneo volto a scoprire nel dettaglio le preferenze del pubblico per quanta riguarda i personaggi della saga, e a quanto pare alcuni risultati sono sempre sorprendenti, nonostante siano trascorsi tanti anni dall’uscita della serie anime e manga più nota al mondo.

Senza ombra di dubbio, quando si propongono queste discussioni la maggior parte del pubblico vuole sempre vedere il classico scontro tra Goku e Vegeta, nonostante questi ultimi da anni difendono la Terra insieme. L’ultimo combattimento tra i due si è svolto nel lungometraggio DBS: Super Hero, dove a vincere è stato Vegeta.

Così come possiamo leggere su Comic Book l’account ufficiale Twitter del franchise ha pubblicato altri risultati per questo Torneo, dove al centro questa volta, vedeva appunto Goku e Vegeta. Il pubblico ha espresso le sue preferenze a quanto pare volte verso il Principe dei Saiyan, come ben sappiamo uno dei personaggi più amati della storia.

Quindi il Torneo l'”Ora della battaglia segreta” ha visto come vincitore Vegeta contro Goku, portando quindi tantissime dedizioni e congetture su chi potrebbe uscirne vincitore assoluto, viste le preferenze spesso non scontate.

Dragon Ball: chi vincerebbe tra Goku e Vegeta? Il pubblico decreta il vincitore

The winner of #DragonBallSecretBattleHour Round 2 Match 1 is #Vegeta! The winner will progress on to the Semi-finals!

*Match 1 of the Semi-finals is scheduled for 3/4 (PST).#battlehour https://t.co/p9IYo4Q5G1 pic.twitter.com/Gk1swqONXj — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 3, 2023

A questo punto potrebbe essere addirittura un villain a vincere questa battaglia segreta, specie se consideriamo la nuova forma di Freezer e quella di Cell. Nonostante tutto anche Majin Buu potrebbe giocare le sue carte ma tra i favoriti troviamo sicuramente Black Freezer, al momento il guerriero più forte della storia.

L’Arco di Granolah il Sopravvissuto ha svelato delle carte molto importanti per il noto villain, segnando ancora una volta un ritorno in pompa magna con una potenza necessaria ad abbattere sia Goku che Vegeta. Proprio per questo motivo i due si stanno allenando sul Pianeta di Beerus, proprio per portare a un livello superiore il loro spirito.

Voi cosa ne pensate di questo risultato? Nonostante sia sorprendente sappiamo tutti l’amore del mondo verso Vegeta, uno dei personaggi più carismatici di Dragon Ball. Voi chi preferite tra i due Saiyan?

