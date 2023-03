Michael B. Jordan dovrebbe dirigere un live-action di Dragon Ball Z? La sua risposta

Michael B. Jordan ha da sempre reso pubblico la sua passione per le serie anime e manga, e infatti il famoso attore ha persino contribuito ad avviare la sua linea di abbigliamento ispirata alla famosa serie di Naruto. Abbiamo recentemente parlato più di una volta di Michael B. Jordan per via del terzo film della serie Creed, il nono capitolo della saga di Rocky Balboa. In questa occasione Jordan ha parlato del nuovo capitolo e ha speso parole di apprezzamento per gli anime che più l’hanno influenzato e ispirato in alcune scene.

Ora, in una recente intervista, Jordan parla della possibilità di creare un nuovo film live-action di Dragon Ball Z.

La maggior parte dei fan sa che Dragon Ball ha avuto un adattamento live-action in passato, Dragon Ball Evolution. La fama di questo live-action non è però positiva, anzi si può dire che per moltissimi fan sia tutt’altro che un degno adattamento del famoso battle Shonen. Questa opinione però si può estendere in generale, dato che l’argomento degli adattamenti anime live-action rimane un punto controverso.

Tuttavia ci sono alcuni progetti che sperano di spezzare questa maledizione, tra cui il live-action di One Piece su Netflix e One-Punch Man di Sony Pictures.

A Jordan è stato chiesto direttamente se fosse disposto a dirigere un film live-action di Dragon Ball Z. L’attore che interpreta Adonis Creed ha risposto dicendo che vedrebbe questo progetto come la “sfida definitiva“, ma anche che non saprebbe dire se sarebbe possibile o meno.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider nerdist. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Anche se Jordan non ha una risposta, molti accetterebbero l’attore dirigere un eventuale live-action di Dragon Ball Z. Parlando delle influenze degli anime che hanno contribuito alla creazione di Creed 3, Jordan ha affermato che Dragon Ball Z ha influenzato il suo film. Tuttavia ne ha menzionati anche altri come Naruto e Hajime no Ippo. Infatti in diverse scene di combattimento ci sono alcune dinamiche che richiamano a una dinamica stile anime. Creed III presenta anche altri temi legati al mondo degli anime che entrano in gioco.

Fonte – Comicbook