Attack on Titan – The Final Season: quanta fedeltà aspettarci dal finale?

Attack on Titan – The Final Season è appunto la prima parte della fine della serie, e come tutte le opere del genere la parte conclusiva mostrerà numerose morti anche di personaggi che abbiamo avuto modo di amare, quindi anche per questo vi invitiamo a non continuare nel caso non foste in pari con la storia.

La serie animata MAPPA non ha mai fatto sconti nel riportare dal manga alla televisione, una morte brutale tratta dall’opera d’Isayama, tranne per alcune eccezioni, anche se come ci riporta Comic Book la parte finale potrebbe evitare di mostrare una determinata morte di un personaggio, che per chi ha letto il manga sa quanto è raccapricciante.

Durante gli ultimi episodi presenti nella seconda parte di questa saga finale, il pubblico vive un flashback dove Eren Jaeger e il Reggimento Scout è in viaggio verso la nazione di Marley, per scoprire più nel dettaglio i motivi per cui questi ultimi li hanno perseguitati negli anni.

In questo territorio nemico gli Eldiani di Paradis si imbattono in alcuni rifugiati che cercano di sopravvivere in questa temibile e violente terra straniera.

Proprio per questa ostica e crudele vita, un ragazzo di nome Ramzi in questa spedizione tenta di rubare a Levi e a tutti gli altri, nel tentativo di racimolare qualcosa.

Attack on Titan – The Final Season: una morte brutale terrà fede al manga?

Nonostante l’azione il ragazzo non viene punito dagli altri, anche se Eren Jeager prevedendo gli eventi futuri ha una concezione diversa del tutto, e rammenta la morte di questi rifugiati durante la Marcia dei Colossali. Infatti da lì a poco Ramzi e suo fratello moriranno brutalmente durante la Marcia volta a distruggere tutta l’umanità.

Nel manga la morte di questi due viene mostrata nel dettaglio in una maniera talmente raccapricciante che non è neanche giusta raccontarla talmente la violenza della sequenza.

Un episodio molto potente anche per una serie come Attack on Titan. L’adattamento animato terrà fede al manga? Non ci resta che scoprirlo a breve nella prima parte del gran finale. Cosa ne pensate dell’anime MAPPA?

Fonte Comic Book