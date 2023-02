Attack on Titan: l’invasione dei Giganti a Shibuya per la parte finale

Ci siamo: Attack on Titan The Final Season parte 3 chiuderà la sua epopea a partire dal 3 marzo di quest’anno, dove MAPPA ha deciso di dividere ancora una volta il tutto, nonostante questa parte finale si stia davvero facendo attendere al pubblico di appassionati.

Come spesso accade in Giappone, per promuovere la serie il reparto marketing ha deciso di mostrare al pubblico una vera e propria “invasione” di Attack on Titan a Shibuya, meta già ospitante di molte trovate singolari per quanto riguarda la pubblicità e la promozione degli anime.

Da come potete vedere in calce la scenografia è veramente valida, ma allo stesso tempo se la si osserva come si deve, mostra anche alcuni spoiler inerenti alla fine della storia:

⚠️ SPOILERS ⚠️ Anime scenes from Conclusion Arc (Part 1) were shown at Shibuya Station! 😱🔥 pic.twitter.com/ZHgnF7s8Y7 — Attack On Fans (@AttackOnFans) February 20, 2023

Innanzitutto possiamo notare la data d’inizio di questa terza parte della stagione finale della serie MAPPA, attesa ormai da un tasso longevo di tempo. Come accennato all’interno del poster promozionale sono presenti degli spoiler, come ad esempio “La Marcia dei Colossali”.

Oltre quello possiamo anche vedere delle anticipazioni su Eren e anche le sorti di Levi successivamente al crudo e violento scontro con il Gigante Bestia, un mix tra spettacolarità, violenza e drammaticità.

Oltre questo bellissimo poster promozionale volto alla promozione di questo tanto atteso finale, è arrivata anche un’illustrazione volta sempre a pubblicizzare questa terza parte della terza parte di Attack on Titan The Final Season. Ancora una volta viene messo in risalto il villain di questi prossimi episodi, ovvero Eren.

I tre protagonisti di questa ultima parte vengono messi in risalto in quest’altro poster promozionale, dove il trio deve affrontare una delle minacce più grandi della loro vita. Dietro di loro sono presenti dei palazzi avvolti dalla polvere, scatenata dalla Marcia dei Colossali condotta da Eren appunto.

New Attack on Titan illustration pic.twitter.com/hOKj651U9i — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) February 20, 2023

Come accennato il 3 marzo sarà trasmesso l’episodio in Giappone, impostato come uno speciale di circa 1 ora. Non abbiamo ancora data di uscita e durata dell’altro speciale che dovrebbe chiudere definitivamente le vicende di Eren, Mikasa, Armin, Levi e tutti gli altri. Voi la state attendendo?

