Attack on Titan The Final Season: un nuovo spoiler è presente nel poster promozionale

Attack on Titan The Final Season come ben sapete è stato diviso in più parti, e successivamente all’annuncio di MAPPA riguardante gli ulteriori due “cour” in cui la terza parte sarà suddivisa, ecco che arriva un nuovo poster promozionale, che a quanto pare mostra alcuni spoiler molto importanti; quindi non occorre dire di non continuare con la lettura nel caso non foste interessati alle anticipazioni.

L’art in questione è dello stesso Hajime Isayama, che lancia un messaggio “criptato” verso il pubblico che ha già letto il finale della storia nella sua versione originale. Infatti, così come riporta Comic Book, su Twitter possiamo vedere il tutto nel dettaglio, insieme alla bellezza di questa nuova illustrazione.

【SPOILERS】 New Attack on Titan illustration by Hajime Isayama pic.twitter.com/6W4mWkHLMx — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) February 6, 2023

Come ben vedete sia Mikasa che Eren sono rappresentati in basso all’illustrazione, mentre tengono in mano una testa mozzata appartenente a una versione diverso dello stesso Eren.

La versione del protagonista di fianco a Mikasa è una versione proveniente dal passato, dato che quella presente è visibile, come accennato, in mano agli stessi protagonisti. Ovviamente chi non ha letto il manga non si accorgerà nemmeno di questo particolare, dato che potrebbe tranquillamente non considerarlo per quello che è realmente.

Nonostante qualche presentimento potrebbe vagare nella testa del pubblico dell’anime di Attack on Titan di certo non avrà mai il quadro completo della situazione, anche se quelli più svegli di certo potrebbero speculare e arrivare a capire qualcosa al riguardo. Una scelta artistica quella d’Isayama molto interessante.

Altri dettagli sono stati lanciati dallo stesso autore all’interno del poster, come ad esempio la presenza di Levi e Zeke e la posa Reiner con Falco. Piccole anticipazioni per gli spettatori dell’anime si sono palesati in questa nuova trovata promozionale, scatenando allo stesso tempo i ricordi del fan che hanno già letto il finale all’interno del manga.

Come avete visto nel poster ci sono tutti i personaggi di questa bellissima epopea, che a breve concluderà la sua corsa con la terza parte dell’anime, divisa ancora una volta in due cour. Il primo uscirà il 3 marzo del 2023.

Fonte Comic Book – Twitter