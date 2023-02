Attack on Titan è fermo da alcuni anni per quanto riguarda la sua controparte cartacea, e nonostante i succosi indizi forniti da Hajime Isayama per quanto riguarda un eventuale ritorno, sono stati tutti smorzati in seguito, dato che non abbiamo avuto nessuna conferma ufficiale a proposito di un sequel appunto, o uno spin-off.

In occasione dell’annuncio di MAPPA a proposito della terza parte della stagione finale, i riflettori si sono puntati sull’autore originale della storia e tramite interviste, discussioni personali e professionali quest’ultimo ha rivelato delle cose davvero interessanti, anche se in mezzo al tutto ha confermato anche determinate cose sul suo prossimo manga.

Anche se le ipotesi di uno spin-off dedicato a Levi sono sparite, ecco che Isayama regala ai suoi fan uno sketch dedicato proprio a lui, dove grazie a Comic Book e Twitter abbiamo la possibilità di visionare.

Il disegno è volto alla realizzazione di un desiderio di un fan, anche se tutti gli altri appassionati posso ritenersi fortunati nel visionare nuovamente il maestro all’opera.

Attack on Titan: Hajime Isayama torna a disegnare Levi

Hajime Isayama Drawing Levi For A Lucky Fan pic.twitter.com/fWPMDE4CfR — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) January 28, 2023

Il video è un classico time lapse con al centro il foglio e il pennarello d’Isayama, intento a disegnare uno dei personaggi migliori della serie, o meglio uno dei più amati dal pubblico. In sottofondo è stata ovviamente montata una delle sigle più ascoltate di Attack on Titan, così da rendere il tutto più vivo.

Come accennato questo in video è un disegno per un fan, e sulla sinistra notiamo dei caratteri giapponesi volti alla dedica di quest’ultimo, mentre sulla destra è presente il volto in primo piano del personaggio. Quindi non è Levi in azione ma è fermo e si “regala” a un fortunato fan.

Anche se Isayama è tornato a disegnare purtroppo non abbiamo avuto conferme per quanto riguarda uno spin-off su Levi, anche se tutto può essere stato negato perché in seguito potrebbe essere annunciato come una sorpresa. Voi cosa ne pensate di questo sketch? E dello spin-off su Levi?

Attack on Titan The Final Saga parte 3 uscirà divisa in due parti a partire dal 3 marzo, probabilmente con due episodi speciali.

