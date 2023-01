Attack on Titan: Hajime Isayama e il suo più grande desiderio

Attack on Titan sta per concludere la sua corsa anche con la controparte anime, dopo la fine del manga avvenuta ormai qualche anno fa. Negli ultimi mesi del 2022 l’autore ha deciso di farsi intervistare a proposito della sua storia, e dopo aver discusso del finale e del manga in se, è il turno di parlare del suo sogno più grande.

Infatti durante una nuova intervista per un emittente francese, Hajime Isayama ha parlato del suo sogno di gestire una sauna, come ben sapete anche presente in Attack on Titan, da come è possibile notare anche su una copertina in particolare.

Nell’intervista il mangaka ha confermato nuovamente che al momento, nonostante sia presente un pensiero per quanto riguarda uno spin-off di Levi, non ha intenzione di continuare con la sua storia più famosa, né tanto meno di proseguire con un nuovo manga, anche se forse è ancora presto per parlarne.

Hajime Isayama: la passione per il mangaka verso le saune

Hajime Isayama's interview summary (France Inter) 📻🇫🇷 pic.twitter.com/T0U1uz5tcs — Attack On Fans (@AttackOnFans) January 26, 2023

Per ironia della sorte, così come ci riporta anche Comic Book l’artista nell’intervista ha continuato a “premere” sul suo desiderio di volere gestire una sauna, quasi per informarci preventivamente di una sua eventuale nuova attività parallela al panorama nipponico dei manga.

Questa sua passione è quindi molto chiara se riflettiamo bene, specie se consideriamo l’importanza che danno i personaggi all’interno dell’anime e anche del manga alla sauna appunto, e di come essa compaia anche in alcune copertine anche italiane come quella visionabile in calce.

Questa in alto è stata la variant di Planet Manga per il numero 33 della serie; un numero molto importante per quanto riguarda la trama. Fatto sta che la passione d’Isayama è molto evidente verso questa forma di benessere, e speriamo vivamente che quest’ultima non travolga la sua passione per i manga.

Isayama, così come tanti altri hanno spesso sottolineato il come questo lavoro di scrivere e disegnare fumetti sia stressante in terra nipponica, per via dei tempi sempre molto ristretti e ardui per certi versi. Ricordiamo l’uscita della parte finale di Attack on Titan The Final Saga il 3 marzo, con una seconda parte in uscita nel 2023.

Fonte Comic Book – Twitter