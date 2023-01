Attack on Titan: la stagione finale ha seri problemi con il titolo

Attack on Titan The Final Season è giusto come titolo? Il pubblico, successivamente alla conferma di MAPPA riguardante la suddivisione in due parti della terza tranche dell’anime si è posta questa domanda, visto che sostanzialmente la “stagione finale” non ha ancora concluso la storie di Eren e gli altri.

Effettivamente il ragionamento è giusto, specie se consideriamo che Attack on Titan The Final Season è stato diviso in tre parti, mentre quest’ultima è stata scissa in ulteriori due, quindi possiamo dire che questa stagione conclusiva doveva avere un titolo diverso?

Ovviamente è una questione interessante da discutere ma anche leggera allo stesso tempo, data l’ironia del pubblico verso questo evento. Tramite Comic Book leggiamo un post molto divertente dell’utente @ChibiReviews, che ha scatenato l’ilarità dei fan verso la questione.

Attack on Titan The Final Final Final Season

Attack on Titan The Final Final Final Season — Chibi Reviews (@ChibiReviews) January 17, 2023

Forse questo titolo poteva essere più consone alle intenzioni di MAPPA? Alcuni fan sempre ironicamente hanno concatenato tutti gli eventi comprensivi di questa stagione conclusiva:

Attack on Titan The Final Season Part 3 part 1 first chapter Ending 1 final fr now — SHIRO (@SHIRO_116) January 17, 2023

Tra le numerose battute arrivano anche delle ipotesi concerni alla struttura narrativa di questi prossimi due “cour”, dove il pubblico specula appunto sulla presunta natura dei suddetti. Alcuni sperano in due mega episodi finali dalla durata di 1 ora e mezza (90 minuti), mentre altri puntano sulla vecchia formula.

Altri paragonano l’anime a Game of Thrones, accennando al pessimo e affrettato finale della produzione HBO. Un utente sotto al post ha giustamente commentato che è importante dare i giusti tempi a MAPPA, in modo tale che lo studio possa realizzare tutto alla perfezione.

Tra commenti costruttivi spicca anche un meme molto divertente, dove un utente ammicca allo “sfruttamento” di MAPPA verso la trasposizione anime dell’opera d’Isayama, paragonando quest’ultima a una mucca che ormai non ha più latte, ma viene comunque munta.

Insomma la discussione è veramente interessante e vogliamo o meno questa conclusione sarà divisa in due parti, al momento con pochi dettaglio al riguardo. La prima di queste sarà trasmessa il 3 marzo mentre la seconda non ha ancora una data precisa.

Cosa ne pensate di questa decisione di MAPPA? Appoggiate il meme della mucca postato in alto?

