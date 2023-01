Attack on Titan: che fine avrebbe fatto Eren senza la sua determinazione?

Attack on Titan ha chiuso i giochi qualche anno fa ormai, anche se l’anime non ha ancora messo la parola “fine” alla storia di Eren e compagnia, al momento in una situazione davvero drastica e drammatica. Detto ciò, nonostante non ci sia ancora una data ufficiale, MAPPA ha confermato la terza e ultima parte della quarta stagione per il 2023.

Nel frattempo Isayama ha parlato con Crunchyroll a proposito del suo manga, e tra le tante interessanti domande abbiamo avuto modo di sapere la presunta fine del protagonista se non avesse avuta la determinazione che da anni lo contraddistingue.

Per chi ha visto la serie sa benissimo quanto sia stata importante la sua grinta per andare avanti, una grinta quasi imprescindibile se vogliamo, considerando l’ostico e violento mondo popolato dai Giganti.

Attack on Titan: Isayama ipotizza una vita “diversa” per Eren

La domanda a tal proposito verso Hajime Isayama è stata la seguente all’interno dell’intervista diretta da Crunchyroll: “Come immagina la vita di Eren in una situazione dove quest’ultimo non fosse entrato nel Corpo di Ricerca? Cosa sarebbe successo nel tempo?”

“Credo semplicemente che Eren avrebbe avuto una vita inutile, decadente e priva di significato. All’interno delle mura di Paradise il ragazzo avrebbe perso tutto e allo stesso tempo sarebbe stato comunque un oppresso, data la sua mancanza di capacità nel risollevarsi da solo.

Tutto questo lo avrebbe ucciso comunque, forse anche prima dei 13 anni, data la violenza di un mondo che non da spazio alle persone deboli. Credo sia questa l’ipotesi maggiore al riguardo”.

Tutto parte con l’ambizione di Eren volta alla vendetta, quindi se quest’ultimo non avrebbe seguito il percorso che lo ha reso il personaggio che è, ovviamente sarebbe rimasto un debole schiacciato dal terribile mondo presentato da Isayama, che come ben sapete non fa scrupoli davvero a nessuno.

Abbiamo discusso dell’intervista intere all’interno di uno dei nostri articoli, e per questo se siete interessati alla lettura completa vi invitiamo a dare un occhiata al suddetto.

Rammentiamo che al momento la parte finale dell’anime non ha ancora una data di uscita ufficiale. Cosa ne pensate della vita di Eren vista da un altro punto di vista?

Fonte Crunchyroll