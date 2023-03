Pokémon: svelato il primo trailer della nuova serie animata

La serie Pokémon è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova serie anime il 14 aprile. Tutti i fan sono a conoscenza del fatto che Ash Ketchum e il suo inseparabile Pikachu non faranno più parte della serie e non saranno loro i protagonisti principali. Al momento sono in corso gli episodi speciali della serie intitolata Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master per dire addio ad Ash Ketchum.

Quando questi episodi termineranno, la nuova serie vedrà al centro delle vicende i due nuovi allenatori, Liko e Roy. Di recente abbiamo parlato di alcuni dettagli misteriosi a loro legati. Oggi però abbiamo il piacere di riportare il primo trailer della nuova stagione. È intitolata intitolato semplicemente Pokemon ed si concentra meglio sui nuovi protagonisti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale anipoke_PR. Il nuovo trailer offre uno sguardo più attendo a Liko e Roy e introduce anche alcuni nuovi personaggi che avranno un ruolo importante nell’adattamento anime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Nonostante Ash non sarà più il protagonista principale della serie, di recente abbiamo riportato le parole del regista. Quest’ultimo ha dichiarato che non hanno intenzione di eliminare completamente il personaggio nell’anime. Non vuol dire che sarà presente nella prossima serie ma ci sono possibilità che Ash abbia un ruolo di supporto in futuro.

Il Pikachu di Ketchum lascerà la serie con lui, tuttavia ne rivedremo un altro, diverso e con un nuovo allenatore, Friede. Il suo infatti si chiama “Capitano Pikachu” e si unirà a Liko e Roy nella loro avventura. Pikachu rimane la “mascotte” del franchise, quindi non sorprende vedere il roditore elettrico restare sul piccolo schermo.

Ash Ketchum lascerà la serie dopo 25 anni, e prima che il fatidico giorno arrivi, una serie di episodi speciali sta permettendo ai fan di vederlo un’ultima volta in azione. Parliamo di episodi molto nostalgici in quanto Ash incontra di nuovo vecchie facce familiari e Pokémon che prima allenava. Tra questi il campione del mondo ha incontrato di nuovo Lapras, Squirtle e Butterfree. Sono passati anni da quando Ash li aveva rilasciati per vagare liberi e forgiare i propri percorsi. Nell’ultimo episodio della serie speciale, Ash Ketchum ha incontrato dopo tanto tempo il suo rivale Gary Oak.

Fonte – Comicbook