JOJOLands: quando verrà rilasciato il secondo capitolo?

Il primo capitolo della nona parte de Le bizzarre avventure di JoJo: JOJOLands ha fatto il suo debutto di recente. I fan lo hanno accolto in maniera generalmente molto positiva, in quanto ha mostrato due nuovi Joestars. Si chiamano Jodio e Dragona e hanno riscosso successo tra i lettori di manga, talmente tanto da spingere Ultra Jump a ricorrere a una ristampa dovuta a una forte richiesta.

In questo articolo vogliamo capire quando verrà rilasciato il secondo capitolo di JOJOLands. E a quanto pare i fan non dovranno aspettare molto prima della sua uscita. Shueisha si sta preparando a pubblicarlo, facendo immergere ulteriormente i lettori nell’avventura tropicale dei fratelli Joestar in un’avventura tropicale.

Il primo capitolo de Le bizzarre avventure di JoJo ha presentato ai fan Dragona e suo fratello Jodio. Quello che è piaciuto molto è il fatto di aver già mostrato lo Stand di entrambi i personaggi. Infatti i due fratelli hanno controllato i cosiddetti Smooth Operators e November Rain.

Nel primo caso, lo Stand di Dragona le permette di far scorrere gli oggetti lungo una superficie, come ha dimostrato facendo muovere gli occhi sul viso di un poliziotto. Invece November Rain di Jodio è forse lo stand tra quello dei Joestar dall’aspetto più particolare. Infatti il personaggio principale ha la capacità di far piovere proiettili simili a cuscinetti a sfera a una velocità tale da poter facilmente mettere KO un bersaglio.

L’uscita del primo capitolo risale al mese scorso, e il secondo capitolo debutterà in Giappone con sul prossimo numero di Ultra Jump il 17 marzo.

Il primo capitolo di JOJOLands si è concluso con Jodio e Dragona incaricati di impossessarsi di un diamante di grande valore. Le loro azioni sono dettate dal fatto che conducono una vita criminale nel tentativo di assicurarsi che la loro madre si prenda cura di loro finanziariamente. Jodio nel primo capitolo della nona parte del manga afferma che diventerà ricco e quindi il finale potrebbe essere predetto. Tuttavia, se la nuova storia sarà all’altezza delle parti precedenti di Jojo, allora i fan potranno aspettarsi molte sorprese.

Fonte – Comicbook