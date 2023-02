Pokémon: i fan rivedranno Ash in futuro? La risposta del regista

Senza dubbi la notizia più sconvolgente del 2022 era legata al mondo dei Pokémon e alla nuova serie animata che non avrebbe visto il famoso e amato Ash Ketchum come protagonista principale.

Ash ora viene celebrato con una serie di episodi speciali intitolata Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master. Questa è quasi alla fine e dopodiché Ash Ketchum e Pikachu lasceranno la serie e il loro ruolo di protagonisti assoluti per cedere questi posto a due nuovi allenatori Liko e Roy.

Oggi però è nostro dovere riprovare un aggiornamento fondamentale a tutti i fan che riguarda il regista della serie, Kunihiko Yuyama. In una nuova intervista il regista avrebbe confermato che Pokémon: Aim To Be a Pokémon Master molto probabilmente non sarà l’ultima serie in vedremo Ash Ketchum.

E se Yuyuama in persona dice una cosa del genere allora non si può che essere fiduciosi. Questo perché parliamo di un regista importante, che ha debuttato nel mondo degli anime proprio come direttore esecutivo per l’adattamento dell’anime Pokémon.

Nel 1997 Yuyama ha dato il suo contributo per la prima volta nella creazione della serie, restandone fedele. Ha principalmente lavorato come direttore esecutivo nel corso dei decenni, fino a vedere Ash raggiungere il suo sogno e diventare campione del mondo durante Pokémon: Esplorazioni.

In un’intervista con la pubblicazione giapponese Otomedia, Kunihiko ha parlato dell’attuale viaggio di Ash, accennando al futuro della serie televisiva.

Ha dichiarato che pensa che alla fine vedremo Ash tornare in futuro, senza però entrare troppo nei dettagli.

A parte l’introduzione della possibilità che fosse solo una questione di tempo prima del ritorno di Ash, Yuyama ha anche affermato di vedere Ash come se avessi per sempre dieci anni. Questo suggerirebbe l’idea di non vedere mai Ketchum come un adulto nel futuro della serie. Tale supposizione andrebbe in contrasto con tanti di quei fan che ipotizzano una teoria secondo la quale Liko sarebbe la figlia di Ash.

Nonostante abbia vinto il campionato del mondo, sembra che Ash stia ancora inseguendo il sogno di diventare un maestro di Pokémon.

Fonte – Comicbook