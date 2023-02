One Piece: Eiichiro Oda non rende facile la vita dei suoi assistenti.

One Piece prosegue il suo percorso con il nuovo e ultimo arco narrativo del manga, tramite il quale sta portando alla luce tantissimi misteri mai svelati. Eiichiro Oda è tra i mangaka più famosi a livello mondiale e sicuramente la sua passione per il suo lavoro l’ha portato a livelli incredibili. Oggi vogliamo parlare del rapporto che il mangaka ha con i suoi assistenti per capire che tipo di ambiente lavorativo stabilisce con loro e cosa cerca da questi.

Uno degli editor di Eiichiro Oda, Kawashima, ha parlato del suo primo incontro con Eiichiro Oda e di certo non lo dimenticherà mai. Infatti confessa che quando ha incontrato il mangaka, quest’ultimo gli ha detto di essere pronto a morire per One Piece. Questo aveva lasciato l’assistente da un lato sconvolto e dall’altro impressionato per la dedizione manifestata dal mangaka. Kawashima aggiunge anche che Oda si sarebbe preso cura della sua famiglia qualora si sarebbe affaticato troppo per il duro lavoro.

L’aggiornamento di queste dichiarazioni arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda's editors mustn't miss a phone call from Oda since otherwise he gets mad. They place their mobile phones on the chest when sleeping.😅 In 2017, editor confessed he had suffered from *phantom vibration syndrome* where it felt like his mobile phone was vibrating when it was not — sandman (@sandman_AP) February 18, 2023

Inoltre quello che Oda si aspetta e pretende dai suoi assistenti e totale disponibilità al lavoro. Infatti nessuno di questi può permettersi di perdere una chiamata dal mangaka, altrimenti si innervosirebbe facilmente. Affinché ciò non accada uno di loro ha confessato di dormire con il cellulare sul petto. Infatti, ad un evento del 2017, questo assistente soffriva della sindrome della vibrazione fantasma. Come si può immaginare dal termine, sentiva una vibrazione sul suo petto ma in realtà non era così.

Dunque da questa testimonianza si riesce a comprendere il motivo del successo di One Piece, anche se può sembrare eccessivo quello che Oda richiede ai suoi assistenti. Tuttavia è risaputo che i ritmi di lavoro per un mangaka lasciano poco spazio al riposo. Nella maggior parte dei casi i ritmi incessanti hanno portato molti mangaka a seri problemi di salute, dunque il lavoro degli assistenti è imprescindibile.