One Piece delinea nuovi scenari narrativi nell’arco di Egg Head

One Piece nel suo ultimo arco narrativo sta introducendo diversi scenari, capitolo dopo capitolo. Quello principale vede al centro delle vicende Vegapunk impegnato in una fuga necessaria per sfuggire al CP0 e a Rob Lucci. Quest’ultimo ha il compito di eliminare lo scienziato in quanto ha indagato sul passato del Regno Antico per trovare una fonte di energia che rivoluzionerebbe il mondo dei pirati.

Tramite queste ricerche è riuscito anche a scoprire la storia che collega il Governo Mondiale con il Secolo del Grande Vuoto. Ora che Lucci e gli altri componenti del CP0 sono riusciti ad accedere dove si trova il laboratorio di Vegapunk, è scoppiato inevitabilmente uno scontro. Rufy e Lucci si sono nuovamente scontrati ed entrambi dimostrano di aver risvegliato i poteri del Frutto del Diavolo Zoo Zoo.

Ma con l’ultimo capitolo di One Piece, il 1071, si sono aperti altri scenari molto interessanti da tenere sotto controllo.

Il primo riguarda Orso Bartholomew, uno degli ex componenti della Flotta dei Sette, trasformato in cyborg da Vegapunk. In seguito alla sua trasformazione è diventato un Pacifista al servizio del Governo ma da quando è cominciato il nuovo arco narrativo abbiamo scoperto qualcosa di più sul suo passato. Prima di tutto è il padre di Jewelry Bonney e si trovava alla base dell’Armata Rivoluzionaria di Dragon.

Adesso si è precipitato da solo alla base della Red Line ed è un comportamento inspiegabile. Essendo un cyborg del Governo, risponde solo al loro richiamo. Tuttavia questo potrebbe essere cambiato. Ormai è privo di una propria volontà, ma sembra che ora stia agendo seguendo una direttiva programmata diversa. Quale sarà chi ha riprogrammato Kuma?

Un altro scenario interessante è legato al ritorno di Eustass Kidd, uno dei pirati che insieme a Rufy e Law, sono riusciti a sconfiggere i due ex Imperatori del Mare, Kaido e Big Mom. Ora Kidd insieme alla sua ciurma sono arrivati all’isola dei giganti, ossia Erbaf. Non conosciamo ancora, al momento, le intenzioni di Kidd tantomeno cosa potrà accadere.

L’altro scenario di cui abbiamo già parlato, vede il viceammiraglio e nonno di Rufy, Garp, deciso a salpare per andare da Barbanera per salvare Koby. Questo potrebbe essere anche l’ultimo viaggio di Garp, visto il nemico che dovrà affrontare.