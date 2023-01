Dragon Ball Super: svelate le prime anticipazioni del capitolo 89

Dragon Ball Super ha fatto il suo ritorno con un nuovo arco narrativo di recente, dopo la conclusione della saga di Granolah il Sopravvissuto. Oggi abbiamo il piacere di riportare quelle che sono le prime anticipazioni del capitolo 89 di Dragon Ball Super.

Già nel capitolo 88 abbiamo potuto assaporare le prime novità dell’arco. Prima novità tra tutte è vedere Goten e Trunks come protagonisti principali, che conducono una doppia vita. Ora sono adolescenti e frequentano il liceo ma si impegnano anche per mantenere l’ordine in città, mascherando le loro identità con costumi da supereroi.

Non a caso i due Saiyan ricordano Gohan in Dragon Ball Z, nei panni di Great Saiyaman. In questo articolo seguiranno alcune anticipazioni del capitolo successivo prossimo alla sua uscita. Chiaramente prima di proseguire è nel nostro interesse dire che seguiranno alcuni spoiler, quindi per coloro non interessati l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Recentemente abbiamo riportato diverse dichiarazioni di Toyotaro, come le sue scene preferite dell’arco precedente, la sua opinione su Freezer e sul suo ritorno, come anche le novità che ha voluto introdurre in Super Hero.

Il mangaka ha spinto molto già da prima del lungometraggio, per scrivere una storia su Trunks. Non appena gli si è ripresentata l’occasione ha colto subito la palla al balzo per parlarne con Toriyama, il quale ha accettato. In questi aggiornamenti sul capitolo 89, Trunks sarà il vero protagonista.

Le novità arrivano direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Herms98. Il capitolo 89 si intitola “Compare un nuovo rivale!” e il figlio di Bulma e Vegeta, qualche giorno dopo gli eventi accaduti presso la Montagna Farfalla, prova ad accedere al file recuperato da Hedo. Quando ci riesce utilizzando il pc di Bulma, scopre un progetto piuttosto familiare.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#dbspoilers The roughs are out for DBS ch.89, “A Rival Appears!”. Several days after the events at Butterfly Mountain, Trunks has no luck opening the data he retrieved from Hedo…until he tries Bulma’s computer. Turns out it’s some (rather familiar-looking) bio blueprints… pic.twitter.com/27Wsx0WbJz — Todd Blankenship (@Herms98) January 13, 2023

Tuttavia l’apertura del file si rivela una pessima decisione dato che libera un malware che danneggia il pc di Bulma. Il problema viene risolto da Bra, la sorella di Trunks, la quale ha ereditato questo talento da sua madre.

Come avevamo riportato di recente, Mai sarà presente nel capitolo 89. Infatti Bulma chiede a Trunks di accompagnare Mai a scuola. Dato che ora Mai ha in apparenza la stessa età di Trunks, frequenterà la stessa scuola superiore di Trunks. Mai si presenta alla classe lasciando tutti senza parole per quanto sembri adulta negli atteggiamenti. Il capitolo 89 introduce un nuovo personaggio di nome Beta.