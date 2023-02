Pokémon: svelati i design iniziali di Liko e Roy

Il franchise incentrato sui Pokémon è pronto ad un cambiamento molto importante che segnerà la storia. Infatti quest’anno il protagonista di sempre, Ash Ketchum dirà addio alla serie. Al momento infatti il franchise sta trasmettendo una serie speciale intitolata Pokémon: Aim to be a Pokémon Master in cui tutti gli episodi sono caratterizzati da reunion nostalgiche tra Ash e molti volti familiari.

Prima del debutto della nuova serie anime, previsto il 14 aprile, oggi riportiamo un nuovo aggiornamento che mostra il design dei due nuovi allenatori, nonché protagonisti del nuovo progetto. Chiaramente ci stiamo riferendo a Liko e Roy.

Dopo aver rivelato alcuni dettagli legati ai personaggi, come il ciondolo misterioso di Liko e una Poké Ball di Roy mai vista, oggi condividiamo i design iniziali dei due allenatori. Al momento si sa molto poco sulle personalità di Liko e Roy, ma siamo felici di riportare i primi studi sullo sviluppo dei due personaggi dell’anime.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, si tratta dei primi dettagli sul design di Liko e Roy, in particolare dell’espressività dei volti. Questo aggiornamento ne anticipa altri due in arrivo la settimana prossima.

Pokemon deve ancora rivelare il titolo ufficiale della prossima serie anime. Tuttavia sappiamo con certezza che le vicende di Liko e Roy saranno ambientate nella regione di Paldea e i tre starter saranno Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

A rendere la loro avventura ancora più intrigante è la presenza di Rayquaza cromatico. Questo Pokémon leggendario avrà un ruolo importante nel nuovo anime in arrivo. Resta da scoprire invece se si tratterà di una serie più tradizionale, con i nuovi allenatori che affronteranno varie sfide in palestra, o se proporrà una storia originale.

Vedere Ash coronare il suo sogno di sempre, ossia diventare campione del mondo, è stata la novità migliore dell’anno scorso. Ma subito dopo abbiamo parlato del suo definitivo e inaspettato addio nella prossima serie.