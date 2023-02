The JOJOLands: Dragona fa discutere i fan, ma per quale motivo?

JOJOLands si è rivelato al pubblico e da oggi la serializzazione su Ultra Jump è iniziata ufficialmente. Oltre la location il nuovo capitolo ha mostrato anche i due protagonisti della storia, che fin da subito hanno accesso la curiosità e l’entusiasmo dei fan della longeva saga. Tutto arriva da CB.

Dragon e Jodio Joestar hanno mostrato da subito i loro volti, insieme ai loro poteri, scatenando tra il pubblico anche altri dubbi per quanto riguarda la loro natura e discendenza.

Nonostante il protagonista sia stato presentato come un discendente di Joseph Joestar, il nome “JoDIO” può forse voler significare altro a quanto pare.

Insieme al suddetto anche Dragona ha scatenato i dubbi e le domande dei fan, che si chiedono il genere del personaggio, probabilmente transessuale. Se così fosse quest’ultimo sarebbe il primo Joestar a rappresentare il genere, donando così una svolta a tutta la saga.

Inoltre per quanto abbiamo visto una miriade di Joestar affrontare minacce su minacce nel corso della storia, JOJOLands è la prima che mette al centro due figure ugualmente importanti all’interno delle vicende, dove questi ultimi dividono “la fama” di protagonisti in maniera simile, se non uguale.

Dragona frequenta il liceo, ha diciotto anni e lavora a fianco di Jodio per assicurarsi che la madre Barbara Ann Joestar, sia ben curata. I due hanno deciso di darsi a una vita criminale sfruttando al massimo i poteri dei loro Stand, assicurandosi di guadagnare anche abbastanza soldi per preservare la salute della madre.

All’interno del capitolo leggiamo anche delle parole di Jodio a proposito di Dragona: “Mio fratello si chiama Dragona Joestar e ha 18 anni. Si sveglia tutte le mattine per fare jogging sulla spiaggia, senza mai saltare una volte. A colazione mangia solo anguria.

“Non mi sforzerò mai troppo, ma non mi arrenderò mai” è un suo modo di dire, è un mantra che dice di aver sentito dal suo istruttore indiano di yoga. Ama la moda femminile e lavora in una boutique di Kalihi chiamata Iko Iko. Il suo petto è un po’ grosso perché si fa delle iniezioni particolari anche se non l’ho mai visto farle”.

La descrizione ha generato i dubbi nel pubblico.

