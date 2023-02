JOJOLands: un easter egg avrebbe rivelato la location del manga

JOJOLands, la nona parte del manga disegnato da Hirohiko Araki, farà il suo debutto il 17 febbraio e seguirà le vicende di un giovane che vive ai tropici. Manca quindi davvero poco al primo capitolo del manga che darà continuità alle vicende dei Joestars. Sul prossimo arco continuano a rimanere ancora diverse ombre, soprattutto per quanto riguarda il prossimo protagonista o quale sarà il suo Stand.

Come più di una volta hanno già dimostrato, i fan non si fermano davanti a nulla e riescono sempre a trovare delle teorie attendibili in base al materiale disponibile su una serie. Lo stesso sta accadendo per scoprire in anteprima tutto quello che si può in vista del primo capitolo di JOJOLands.

A quanto pare è stato individuato un easter egg determinante che ha rivelato la location precisa in cui si svolgeranno le vicende della nona parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Vishkujo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Seems like The JOJOLands will take place in Hawaii since the police officer has a Honolulu Police badge pic.twitter.com/hoHatlLC86 — Vish ☆ (@Vishkujo) February 14, 2023

Come si può vedere, questa è un’interessante curiosità in vista dell’imminente debutto di JOJOLands. Pare quindi che la serie sarà inizialmente ambientata alle Hawaii. Questa teoria avrebbe comunque senso, considerando che le voci iniziali hanno lasciato intendere che protagonista prenderà parte a un’avventura in un posto tropicale ricca di barche.

Tra gli altri dettagli mostrati, alcuni riguardano il protagonista. Potrebbe trattarsi di un discendente di Joseph Joestar. Ciò ha portato a pensare che questo sarà solo una versione alternativa di uno degli eroi del passato della serie.

Le bizzarre avventure di JoJo è un manga che ha attraversato il mondo. Infatti è ambientato in Europa, Nord America, Egitto, Italia e altre località. L’inizio della settima parte del manga, Steel Ball Run, ha sancito un universo completamente nuovo. Questo ha dato il via a una storia che ha introdotto versioni alternative di volti familiari.

Dopo la conclusione dell’adattamento anime di Stone Ocean, David Production e Netflix non hanno confermato una nuova stagione animata. Tuttavia questo non vuol dire che non ci potrà mai essere la possibilità di vedere altri lavori di Araki sul piccolo schermo. Il mangaka stesso di recente ha infatti confermato il suo forte entusiasmo a proseguire per molti altri anni con il suo franchise.