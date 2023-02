One Piece 1074: svelati aggiornamenti su Nefertari Bibi dopo il Reverie

L’arco narrativo finale di One Piece prosegue capitolo dopo capitolo con costanti aggiornamenti importanti. Dopo aver rivelato identità e obiettivi di Vegapunk, il capitolo 1074 ha rivelato un aggiornamento interessante sulla principessa Nefertari Bibi dopo la sua scomparsa durante il Reverie.

Rufy e la sua ciurma si ritrovano già ad affrontare alcuni problemi per mantenere la promessa che Cappello di Paglia ha fatto a Vegapunk. Infatti il protagonista dovrà aiutare lo scienziato a lasciare sano e salvo l’isola di Egg head e fuggire dal CP0.

Ma mentre accade tutto questo, nel resto dei mari ci sono molti avvenimenti e cambiamenti di cui i lettori non sanno nulla.

Ne approfittiamo per dire che il presente articolo conterrà alcune anticipazioni sullo svolgimento narrativo del manga. Quindi sarebbe l’ideale non proseguire per i lettori che non vogliono scoprire nulla in anticipo.

Molte sono le cose accadute nel resto del mondo creato da Oda, mentre Rufy e i suoi alleati erano bloccati su Wano. Infatti in quel frangente durante il Reverie, il Governo ha infatti cambiato l’ordine del potere nel mondo.

Viene annunciata la scomparsa della principessa Bibi, dopo la morte di suo padre, Re Cobra, al Reverie. Inizialmente le accusa erano ricadute su Sabo, ma quest’ultimo ha subito smentito.

Il capitolo 1074 di One Piece rivela novità su Bibi e si scopre che è tenuta nascosta da Morgans. Il presidente del Quotidiano dell’economia si occupa della trasmissione delle notizie provenienti da Egg Head. Scopre che Rufy sta combattendo contro il governo mondiale per proteggere Vegapunk. Tuttavia stravolge la realtà ordinando un articolo che lo metta in cattiva luce.

Per questo Morgans decide di far scrivere l’esatto opposto di quanto stia accadendo, dicendo che Rufy affronta il Governo tenendo in ostaggio Vegapunk. La principessa Bibi, presente in quel momento, protesta sapendo che è qualcosa che Rufy non farebbe mai.

Molto probabilmente Morgans ha deciso di scrivere un aggiornamento falso anche sul rapimento di Bibi per coprire le loro tracce. È una situazione in cui Vivi non vuole trovarsi perché non le piacciono le notizie. Quindi è molto probabile che si tratti di una situazione che le sia stata imposta. Non resta che seguire il manga per scoprire cosa accadrà.

Fonte – Comicbook