One Piece: svelato il sogno di Vegapunk

One Piece, dopo gli eventi tumultuosi di Wano, è pronto a tornare in azione con un nuovo conflitto sull’isola di Egg Head. Qui si sta svolgendo al momento l’arco narrativo finale di One Piece.

In questa fase del manga l’attenzione è completamente rivolta allo scienziato più intelligente del mondo, ossia Vegapunk.

Proprio il capitolo più recente di One Piece ha svelato quello che è il suo sogno e quindi ciò a cui mira effettivamente. Chiaramente prima di proseguire ci teniamo a specificare che da ora in poi ci saranno alcune anticipazioni. Dunque coloro che non desiderano scoprire anticipatamente le novità del manga l’ideale sarebbe non continuare con la lettura.

Attraverso gli ultimi capitoli molti appassionati hanno scoperto non solo il genio dello scienziato ma anche più cose legate al frutto del diavolo che alimenta la sua conoscenza. Come anche come riesce a veicolare e a controllare la mole di informazioni che assorbe.

Grazie a lui abbiamo scoperto ulteriori segreti del mondo legati al secolo del Grande Vuoto, e il capitolo 1068 rivela come abbia sfruttato la sua posizione come collaboratore per il Governo Mondiale per raggiungere i suoi obiettivi.

Il nuovo capitolo della serie ha confermato che Vegapunk ha davvero in mente qualcosa di molto più nobile delle armi. Vuole trovare un modo per aiutare il mondo sfruttando la sua energia in modo facile e gratuito.

Il capitolo 1068 di One Piece riprende subito dopo che il Dr. Vegapunk ha chiesto a Rufy di aiutarlo a lasciare l’isola, e lui spiega che è riuscito a ottenere dal governo tutti i soldi che desiderava per la ricerca, ma c’è ancora molto che non sa e che vorrebbe fare.

Il suo sogno è creare un mondo ideale in cui l’energia sia abbondante, gratuita e disponibile per tutti in tutto il mondo. Vuole eliminare uno dei motivi della guerra facendo in modo che l’energia non sia più una preoccupazione primaria.

Per fare questo, vuole dare la caccia all’antica energia che aveva alimentato i dispositivi del Secolo del Vuoto. Quindi ha bisogno di lasciare l’isola e fare molte più ricerche per raggiungere un giorno il suo obiettivo.

Sebbene Rufy non sia realmente interessato a ciò che sta dicendo o al motivo per cui sta facendo le sue ricerche, accetta di aiutare Vegapunk perché prova simpatia per lui.

Fonte – Comicbook