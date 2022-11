One Piece: Oda introduce un nuovo Frutto del Diavolo

Nonostante One Piece stia attraversando il suo ultimo arco narrativo, Eiichiro Oda continua a introdurre novità legate ai suoi personaggi. Rufy e la sua ciurma si trovano sull’isola di Egg Head ed è un luogo completamente caratterizzato da sistemi tecnologici avanzati. Tutto questo è possibile perché è presente il laboratorio di Vegapunk.

Si tratta dello scienziato più intelligente mai esistito nel mondo di One Piece e finalmente molte informazioni su questo personaggio vengono fuori capitolo dopo capitolo.

In questo articolo saranno presenti alcuni spoiler, dunque coloro che non vogliono scoprire anzitempo le novità del manga, sarebbe l’ideale non proseguire.

Il capitolo 1066 si è concluso con l’arrivo del vero Vegapunk nello stesso punto dove si trovano Rufy, Jinbe, Chopper e Jewelry Bonney. Il capitolo 1067 invece si apre con una novità importantissima: Eiichiro Oda ha introdotto un nuovo Frutto del Diavolo.

Si tratta del Frutto Cervello-Cervello che ha mangiato proprio Vegapunk. Lui stesso ne parla e si auto-definisce un uomo-cervello. Tutto comincia da un’esclamazione di Bonney proprio sulla sua testa. Infatti si domanda cosa fosse successo alla sua testa, dato che doveva esserci un enorme bulbo.

Vegapunk infatti debutta, per la prima volta, con la testa tagliata e una sorta di mela in cima a questa. Le ragioni dietro questa sua drastica decisione sono legate proprio ai poteri del Frutto del Diavolo.

Questo gli permette di immagazzinare ogni tipo di conoscenza senza alcun limite, ma per poter “ospitare” tutta la conoscenza che acquisisce il suo cervello (e quindi la sua testa) tende a crescere. Per di più non c’è alcun limite di acquisizione per il cervello di Vegapunk, che continua costantemente ad assorbire informazioni.

Inoltre Vegapunk parla anche della sua abilità principale. Dato che ha tagliato la sua testa per via delle dimensioni, in cima a questa vi è una mela. Questa mela è un’antenna ed è direttamente collegata con il punto più alto dell’isola. Qui vi è una sorta di guscio d’uovo enorme e nella parte sottostante si trova il cosiddetto Punk Records.

Si tratta dello spazio di archiviazione del cervello di Vegapunk e grazie all’antenna presente sulla sua testa riesce a collegarsi ad esso tramite le onde cerebrali.