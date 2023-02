Black Clover: Sword of the Wizard king: cambia la data di uscita del film

Il sito web ufficiale del film anime Black Clover: Sword of the Wizard King ha annunciato di recente il cambiamento della data di uscita inziale del film. Infatti originariamente era previsto per del 31 marzo, ma adesso il lungometraggio uscirà il 16 giugno. La causa legata a questo slittamento è il COVID-19 e i casi di positività che hanno influenzato la produzione del film. Netflix stesso ha anche confermato lo slittamento al 16 giugno.

L’aggiornamento arriva anche dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Per Black Clover: Sword of the Wizard King il mangaka, Yūki Tabata, ricoprirà sia il ruolo di supervisore del film sia di character designer. I membri dello staff dell’anime televisivo torneranno anche per il film. Ayataka Tanemura sarà il regista del film, Itsuko Takeda si occuperà dei personaggi e Minako Seki comporrà la musica.

Le proiezioni del film distribuiranno ai possessori del biglietto il libro bonus “Volume 23.5“. Il libro conterrà i character design dei personaggi del film ideati da Yūki Tabata, un romanzo breve dello sceneggiatore Johnny Onda e un’intervista con i doppiatori. Il libro sarà disponibile come bonus solo per la prima settimana dall’uscita del film e sarà in numero limitato.

Per quanto riguarda i doppiatori Toshihiko Seki interpreterà Konrad Leto, un ex Re Mago. L’attrice e modella Marie Iitoyo darà la voce al personaggio originale Milly Maxwel. Fumiya Takahashi invece interpreterà il misterioso mago associato al precedente re mago, Jester Galandros. Miyuki Sawashiro sarà la sua voce a Princia e Houchu Ohtsuka interpreterà Edward.

Il manga di Black Clover si trova al momento nel suo arco narrativo finale, quindi si unisce a una serie di altri titoli come One Piece.

Le vicende del manga, si concentrano sul protagonista principale Asta. Abbandonato da neonato con Yuno nello stesso giorno, i due sono inseparabili. Fin da bambini si promettono di diventare i prossimi Wizard King. Yuno a differenza di Asta è abile nel campo magico, mentre il protagonista del manga non riesce a usare proprio la magia. Dato che la magia è fondamentale, Asta si allena ogni giorno per riuscire a fare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza successo. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà, si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta.