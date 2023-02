Pokémon: Ash e Lapras si incontreranno nel nuovo episodio della serie speciale

La serie Pokémon si sta avvicinando sempre di più alla fine della sua serie speciale Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master, attraverso la quale dice addio ad Ash Ketchum dopo 25 lunghi anni di avventure.

Questi episodi speciali consentono al campione del mondo, coinvolgendo tutti gli appassionati della serie, di incontrare nuovamente tutti i Pokémon che aveva in precedenza allenato. Infatti Ash ne ha già incontrato nuovamente alcuni, come Squirtle, come anche vecchi amici.

Oggi abbiamo il piacere di riportare l’anticipazione del prossimo episodio che vedrà Ash incontrare Lapras. Questo evento andrà ad elencarsi a tutti gli altri incontri già avvenuti prima che Ash lasci la serie.

Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master continua quindi a seguire Ash nelle sue avventure finali, che vive adesso insieme a Misty e Brock. Il prossimo episodio della serie anticipa quindi una nuova riunione tra Ash e Lapras dall’ultima volta che si sono uniti durante la Lega d’Orange anni fa.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale della serie. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

L’episodio 7 di Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master si intitola “Cavalcando Lapras!” e nel presente articolo possiamo anche riportare la sinossi dell’episodio. Ash e Pikachu si riuniscono con Lapras, che una volta viaggiava con loro. Lapras sembra chiedere il loro aiuto in quanto sull’isola dove Lapras li guiderà, c’è un Wailmer bloccato in una caverna senza riuscire ad uscire. Così Ash cercherà di dare una mano per far uscire il Wailmer con tutti i mezzi.

In base a quello che il promo del nuovo episodio di Aim to Be a Pokémon Master ha mostrato, gli appassionati vivranno una reunion nostalgica, anche se prima bisognerà portare a termine una missione di salvataggio piuttosto seria, proprio come il resto degli episodi andati in onda precedentemente. Quindi il ricongiungimento di Ash con Lapras sarà la ciliegina sulla torta e vederlo cavalcare nuovamente sarà sicuramente un commovente viaggio nella memoria.

Fonte – Comicbook