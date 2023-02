Dragon Ball Super: da dove parte il manga con la conclusione dell’arco prequel?

Il prequel del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, Super Hero, si è concluso con il capitolo 90 mettendo la parola fine sulla caccia a Dr. Hedo da parte dei protagonisti, ormai adolescenti, Goten e Trunks. I figli di Goku e Vegeta combattono il crimine seguendo le stesse orme dell’alter ego di Gohan, ossia Great Saiyaman. Affrontando gli Androidi creati dallo scienziato Hedo, che ha contribuito alla rinascita dell’armata del Fiocco Rosso, dal capitolo successivo il manga di Dragon Ball riesaminerà gli eventi che si sono svolti nel film.

I precedenti capitoli del manga, hanno mostrato la vita di Goten e Trunks mentre frequentano il liceo e allo stesso tempo si occupano di mantenere l’ordine e affrontare gli Androidi nei panni di Great Saiyaman X1 e Great Saiyaman X2. Nel combattere contro questo pericoloso scienziato, Goten e Trunks riescono a sconfiggere il suo Androide più forte. Successivamente Crilin arresta Dr. Hedo e tale evento conferma che questa storia si svolge tre mesi prima degli eventi del film. Nell’anteprima del prossimo capitolo, il manga di Dragon Ball Super conferma che rivisiterà gli eventi del film.

Questo significa che molto probabilmente tutti i lettori avranno modo di vedere sia Orange Piccolo che Gohan Beast fare il loro debutto nel manga.

Il capitolo 91 del manga di Dragon Ball Super presenta una breve anticipazione che appunto conferma che il manga rivisiterà gli eventi dell’ultimo film. “L’esercito del Fiocco Rosso è finalmente in movimento! Piccolo può fermare le loro ambizioni?”

In passato, il manga di Dragon Ball Super non ha sempre presentato gli eventi che si sono svolti nei film del franchise. Questo è accaduto in particolare per i lungometraggi “La Resurrezione di F” e “Broly“. Molti appassionati infatti si sono chiesti se effettivamente il manga avrebbe toccato le vicende introdotte nel lungometraggio di Dragon Ball Super: Super Hero o meno, proprio come è successo con i due film menzionati.

Chiaramente non abbiamo modo di dire se il manga adatterà in maniera fedele tutti gli eventi dell’ultimo film. Infatti non è escluso che Toyotaro e Toriyama presenteranno eventi leggermente diversi.

Fonte – Comicbook