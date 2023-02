Gleipnir: il manga è prossimo alla conclusione

Secondo alcuni nuovi aggiornamenti, la prossima serie shonen che terminerà nel 2023 sarà Gleipnir, un manga scritto e disegnato da Sun Takeda e serializzato da Kōdansha dal 2015.

Secondo un aggiornamento del sommario, sembra che siano solamente due i capitoli che dividono Gleipnir dalla conclusione che stiamo annunciando nel presente articolo. Dunque dopo otto anni dal suo debutto, il manga di Sun Takeda è pronto a dire addio a tutti i lettori. Il manga è stato serializzato dal 2015 al 2021 sulla rivista Young Magazine the 3rd, per poi spostarsi su Shin Monthly Young Magazine dal 2021. Due anni fa Takeda ha iniziato a pubblicare il manga mensilmente con Kodansha.

Ora, sembra che Gleipnir sia pronto per finire dopo appunto otto anni. Questo finale ha sicuramente suscitato forte shock prima che dispiacere per i fan, i quali sperano sicuramente che la conclusione del manga porti buone notizie. Il finale potrebbe spingere l’anime di Gleipnir a tornare ora che Takeda sta dirigendo il suo manga verso la fine.

Per di più questa novità interesserà sicuramente i lettori italiani, visto che Gleipnir è arrivato in Italia a partire da dicembre 2018, grazie a Panini Comics, sotto l’etichetta Planet Manga. Sono 12 i volumi in formato tankobon distribuiti nelle fumetterie italiane.

Le vicende di Gleipnir ruotano attorno a Shuichi Kagaya, il protagonista principale. Si tratta di un normale liceale che vive in una noiosa cittadina. Tuttavia quando una bellissima compagna di classe si ritrova coinvolta nell’incendio di un magazzino, scopre un potere misterioso. Shuichi ha la capacità di trasformarsi in un cane peloso con un revolver enorme e una cerniera sulla schiena. In questo modo ha la possibilità di salvare la vita della ragazza, che si chiama Clair, condividendo il suo segreto con lei.

Clair, d’altro canto, sta cercando la sorella che ha ucciso la sua famiglia, e non le importa quanto possa essere degradante. Per raggiungere il suo obiettivo dunque, sfrutterà il potere di Shuichi per portare a termine la sua missione.

Gleipnir ha anche ricevuto un adattamento animato, annunciato a marzo 2019, ed è prodotto dallo studio Pine Jam e diretto da Kazuhiro Yoneda. In Italia Dynit ha acquistato i diritti e ha pubblicato la serie in simulcast in versione sottotitolata su VVVVID.

