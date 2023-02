Akira, uno dei film di animazione giapponese più importanti di sempre compie 35 anni, e senza manco a dirlo torna nelle sale per festeggiare questo incredibile traguardo, dando così la possibilità a chi non ha mai vissuto l’esperienza al cinema di aggiungere al suo bagaglio un tassello importante riguardante uno dei prodotti più rilevanti di sempre.

Il lungometraggio, senza manco a dirlo, verrà distribuito nelle sale da Dynit il 14 Marzo in lingua originale (con i sottotitoli in Italiano) e il 15 Marzo doppiato in Italiano (doppiaggio fedele all’originale), nel nuovo formato 4k. In calce potete vedere anche il trailer pubblicato per l’occasione.

AKIRA di Katsuhiro Ôtomo oltre alla sua versione manga, ricordiamo che tra repliche e home video ha incassato circa 50 milioni di euro, rivoluzionando allo stesso tempo il modo di vedere e produrre l’animazione giapponese, oltre a donare alcune visioni importanti per il cinema e le storie di fantascienza cyberpunk.

L’appuntamento per i fan italiani è fissato per il 14 marzo, come accennato (proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano) e 15 marzo (proiezioni in versione doppiata in italiano), quando la Stagione degli Anime al Cinema, progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit, porterà nelle sale AKIRA in formato 4K e per la prima volta anche in lingua originale (elenco cinema a breve su nexodigital.it).

Akira torna al cinema per i suoi 35 anni: ecco l’annuncio di Dynit

Dopo il successo del 25esimo anniversario, dove Nexo Digital e Dynit avevano raccolto oltre 20.000 spettatori in un solo giorno, con sold out diffusi in tutti i cinema italiani che avevano programmato il film, ecco che torna nuovamente il capolavoro di Otomo nelle sale, festeggiando uno dei più grandi successi di sempre.

Quindi tra poco più di un mese avrete la possibilità di rivedere la pellicola anche in lingua originale (14 marzo) in una versione totalmente rivista per il 4K.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID. Quindi a breve sicuramente potremo trovarci altre sorprese al riguardo.

Fonte ufficiale Dynit Italia