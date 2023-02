Akira: il regista Jordan Peele parla del live action che non è mai esistito

Akira è sicuramente uno dei manga e degli anime più importanti di sempre, e in un’intervista dedicata il noto regista Jordan Peele si è discusso di una probabile trasposizione in live action dedicata al noto franchise, vista la proposta offertagli dalla Warner Bros.

La casa di produzione aveva offerto a Peel la possibilità di dirigere un live action di Akira, ma il noto regista ha declinato l’offerta: “Akira è uno dei miei film preferiti, ma allo stesso tempo mi sono chiesto se volessi girare qualcosa di già visto, oppure creare contenuti originali: beh, ho optato per la seconda ipotesi. Alla fine della giornata voglio aver creato solo dei contenuti originali e niente di più”.

Questa dichiarazione, così come riporta ANN è stata estratta da un’intervista del 2017. Dopo 5 anni il regista ha ricevuto un’altra domanda al riguardo all’interno del podcast “Happy Sad Confused”, discutendo di come sarebbe andato il live action nel caso la situazione al riguardo avrebbe avuto esito positivo.

Akira: e se Jordan Peele avrebbe deciso di girare Akira?

“Anche a distanza di anni sono contento di non aver girato il live action di Akira. La cosa mi appassiona molto, ma allo stesso tempo credo di essere lontano nell’interpretare un qualcosa che esiste già, o meglio che ha comunque un suo volto ben preciso. Voglio creare qualcosa di mio, sempre.

Allo stesso tempo avrei un piacere immenso nel vedere Neo Tokyo riportata in un live action, ma il cast dovrebbe essere tutto giapponese e l’atmosfera dovrebbe trascinarmi come nell’anime e nel manga”.

Le parole del regista sono molto chiare e quando si è dei creativi come lui è anche difficile lavorare su delle storie che sono già esistite: forse ci sarebbero troppi “gap”, e questo soffocherebbe uno come Peele. Allo stesso tempo il regista vorrebbe vedere un bel live action di Akira, anche se la produzione ha sempre avuto problemi al riguardo.

Nel corso degli anni le produzioni legate a un film in “real life” di Akira sono sempre state travagliate, e dopo varie proposte non si è mai concluso nulla, forse anche per il timore di sbagliare un’opera cult come quella di Otomo.

