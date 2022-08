Il mangaka di Akira torna al lavoro con un nuovo manga

Katsuhiro Otomo, il mangaka del celebre Akira è tornato al lavoro su un nuovo manga!

L’aggiornamento giunge dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE, che riporta a tutti gli appassionati che Otomo è pronto a fare il suo ritorno con un nuovo manga per entusiasmare i lettori. Di seguito ne riportiamo la notizia:

"Akira" creator Katsuhiro Otomo is currently working on a new manga work. It should be published "somehwere" soon. pic.twitter.com/j8bqxdxg6k — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) August 7, 2022

Come si può leggere oltre all’annuncio di un suo nuovo manga, si legge anche che verrà pubblicato presto. Tuttavia al momento non ci è dato sapere dove tantomeno quando. Quindi bisogna ancora aspettare e avere pazienza. Non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti saremo pronti a riportarli.

Otomo è in assoluto uno dei migliori mangaka presenti e in attività. Nel 1979, Otomo debutta con la realizzazione di Fireball, la sua prima opera di genere fantascientifico. Questo manga è ispirata all’omonima canzone dei Deep Purple.

Nonostante la storia sia rimasta rimasta incompiuta, essa è diventata una tappa fondamentale per la carriera di Otomo, segnando sia un cambio nel suo modo di raccontare le storie, più orientato verso l’azione, che la sua prima esplorazione nel tema delle battaglie con i superpoteri.

Come accade nella carriera di tutti i mangaka, però, un manga in particolare ha consacrato il picco artistico di Katsuhiro Otomo. Si tratta del manga Akira, un manga di genere cyberpunk serializzato in Giappone dal 1982 al 1990.

Il manga è ambientato in una Neo-Tokyo postapocalittica e ruota attorno a Kaneda, leader di una banda di giovani motociclisti. Tutto sembra procedere normalmente, fra gare notturne nelle strade della megalopoli e scontri con le gang rivali. Tuttavia un giorno Tetsuo, uno dei membri del gruppo di Kaneda, rimane vittima di un incidente e viene trasportano dai militari in un laboratorio segreto.

Qui il giovane Tetsuo comincia a sviluppare dei poteri sovrannaturali mentre scopre che un altro ragazzino, Akira, dotato di altrettante facoltà devastanti, sta per risvegliarsi. Nel corso dell’opera, Otomo sviluppa temi come l’isolamento sociale, la corruzione e il potere.