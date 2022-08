Dragon Ball e Goku rimane uno dei migliori manga Shonen e soprattutto uno dei pochi manga che continua a conquistare tantissimi appassionati di diverse generazioni. Ha nel corso degli anni segnato tantissimi traguardi storici e continua a farlo lavorando su un franchise che non smette di stupire tantomeno sembra invecchiare.

Le battaglie epiche, scontri spettacolari e soprattutto le trasformazioni più belle sono state viste per la prima volta molto probabilmente proprio con Dragon Ball. Il protagonista principale, Goku si è sempre distinto nettamente rispetto agli altri personaggi per il suo modo di combattere, per la sua forza e per il rispetto nei confronti dell’avversario, spesso non comprensibile.

Una delle tante altre caratteristiche di Goku sono i suoi interventi in battaglia o nelle situazioni più gravi. Infatti in questa discussione individueremo ed analizzeremo i 5 interventi più iconici di Goku in Dragon Ball.

L’intervento in battaglia contro Freezer L’ingresso contro la squadra Ginew L’arrivo sul campo di battaglia contro Nappa e Vegeta Goku salva Upa dall’attacco di Tao Pai Pai Goku interviene salvando Tensing da Drum

5) GOKU INTERVIENE SALVANDO TENSING DA DRUM

Il primo dei più iconici ingressi in battagli di Goku risalgono alla prima serie, quando Goku è ancora un bambino. Parliamo di una delle saghe più belle, ovvero quella del grande Mago Piccolo. In questa parte cruciale dell’arco narrativo Tensing si ritrova alle prese di un combattimento violento contro Drum (Tamburo in italiano), un nuovo figlio del Grande Mago Piccolo. Chiaramente in difficoltà, sembra non esserci nulla da fare per avere la meglio sul nemico fino a quando Goku non fa il suo ingresso in battaglia soccorrendo Tensing. Oltre che fare questo, riesce a eliminare Drum con un solo colpo dimostrando il suo aumento di forza.

4) GOKU SALVA UPA DALL’ATTACCO DI TAO PAI PAI

Questo fa parte di uno dei migliori ingressi in battaglia di Goku nella prima serie di Dragon Ball. Son Goku è diretto presso la Torre di Karin, per recuperare la Sfera del Drago a quattro stelle. Qui incontra un potente guerriero di nome Bora, e suo figlio Upa. L’Armata del Fiocco Rosso decide di affidarsi ad un killer, Tao Pai Pai per riuscire ad uccidere Goku visto che i soldati precedentemente inviati non ci sono riusciti. Tao Pai Pai arriva alla torre, dove vi è Son Goku, uccidendo Bora facilmente. Goku allora combatte contro Tao Pai Pai, senza avere successo ma riesce a salvarsi. Il Saiyan decide di salire la Torre di Karin, per poter bere l’acqua miracolosa e diventare abbastanza forte da battere il nemico. Una volta scoperto che non è l’acqua a renderlo più forte ma la fatica svolta per raggiungerla e berla, è pronto per tornare ad affrontare il mercenario e lo fa intervenendo in tempo per salvare Upa, il figlio di Bora, soccorrendolo con la sua nuvola Speedy.

3) L’ARRIVO SUL CAMPO DI BATTAGLIA CONTRO NAPPA E VEGETA

Durante la saga dei Saiyan in Dragon Ball Z la situazione si fa molto seria dopo l’arrivo di Vegeta e Nappa sul pianeta Terra. L’obiettivo dei due nemici è eliminare chi ha ucciso Radish e non bisogna dimenticare che Goku si è sacrificato per riuscire a battere suo fratello. Durante il suo percorso nell’aldilà incontra Re Kaio che gli insegna delle tecniche incredibili che utilizzerà contro i due Saiyan. Una volta tornato in vita si precipita sul posto dove scopre che Yamco, Piccolo, Tensing e anche Rif hanno perso la vita. Gli unici rimasti sono Gohan e Crilin. Il suo ingresso in battaglia è iconico e salva in tempo suo figlio e il suo amico per poi sbarazzarsi facilmente di un avversario come Nappa con il suo Kaioken.

2) L’INTERVENTO CONTRO LA SQUADRA GINEW

Durante la saga di Freezer sul pianeta Namecc, Goku è costretto a rimanere in ospedale sulla Terra dopo il violento scontro contro Vegeta, perché non ci sono Senzu da mangiare. Dopo qualche settimana questi ricrescono e torna in forma. Nel frattempo Gohan, Crilin e Bulma partono su Namecc per cercare le sfere del Drago e riportare in vita tutti quelli che hanno perso la vita contro i Saiyan. Ma si scopre subito che non sono i soli a cercare le sfere, ma anche Vegeta e il temibile Freezer. Dopo una serie di vicissitudini Freezer convoca la squadra Ginew che si scaglia violentemente contro Vegeta, Gohan e Crilin. La situazione diventa tragica perché i nemici sono superiori ai guerrieri Z e proprio quando Gohan si trova sul punto di morte, Goku arriva su Namecc precipitandosi sul campo di battaglia. Con i fagioli di Senzu ripristina i parametri vitali dei suoi amici e di suo figlio e mette KO Recoom con un solo colpo.

1) L’INTERVENTO IN BATTAGLIA CONTRO FREEZER

Nella Saga di Freezer dopo che Goku combatte trionfante la squadra Ginew, si ritrova faccia a faccia con il capitano in persona, Ginew. La superiorità di Goku non si discute, ma il suo nemico è molto furbo. Di fatto si auto infligge una ferita pericolosa per poi ricorrere alla sua tecnica chiamata “sdoppiamento”, dove si impossessa del corpo di Goku e viceversa. Riesce a tornare nel suo corpo ma Goku è molto ferito e per recuperare le energie viene messo nella Vasca di Rianimazione. Nel frattempo però Gohan, Vegeta, Crilin, Piccolo e Dende devono vedersela con Freezer, che agisce in modo spietato e crudo prima portando Crilin in fin di vita e poi Vegeta. Prima di dare il colpo di grazia al principe dei Saiyan, arriva Goku che gli giura di vendicare Vegeta.